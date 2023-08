The Crew Motorfest: Das neue Rennspiel von Ubisoft könnt ihr bald kostenlos testen

In The Crew Motorfest bewegt ihr euch blitzschnell durch eine offene Welt.

Mit The Crew Motorfest haben wir noch eines der größten Rennspiele des Jahres vor uns. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob der Titel etwas für euch ist, hat Ubisoft jetzt gute Nachrichten für euch.

The Crew Motorfest kostenlos ausprobieren

Auf der gamescom Opening Night Live 2023 hat Ubisoft einen neuen Trailer zu The Crew Motorfest gezeigt. Doch nicht nur das: Außerdem wurde angekündigt, dass ihr das Spiel vom 14. September bis um 17. September 2023 bis zu fünf Stunden kostenlos testen könnt.

Bis dahin könnt ihr euch schon mal den neuen Trailer anschauen:

Das Open-World Rennspiel, das in Konkurrenz zu Spielen wie Forza Horizon steht, soll bereits im September 2023 erscheinen. Ihr könnt euch also direkt nach dem Release kostenlos in das Spiel stürzen und entscheiden, ob es euch euer hart verdientes Geld wert ist.

Was haltet ihr von dem neuen Trailer zu The Crew Motorfest? Was erwartet ihr von dem Spiel? Habt ihr die Vorgänger oder ähnliche Spiele gespielt? Glaubt ihr der Triple-A Titel kann mit Forza Horizon mithalten? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!