Nach Löschaktion und Klage um The Crew: Ubisoft löst das Offline-Versprechen für die Nachfolger ein

In The Crew 2 könnt ihr bald zwischen Online- und Offline-Modus wählen.

Nachdem The Crew letztes Jahr seine letzten Atemzüge getan hat, ging das Drama um das, was es hinterlassen hat erst richtig los. Denn nicht nur sind die Server des Rennspiels von 2014 in Rente gegangen, sondern gleich das ganze Spiel.

Ohne Server wurde jeglicher Zugriff auf den Always-On-Titel unmöglich und The Crew ist aus sämtlichen Bibliotheken verschwunden. Das handelte Ubisoft nicht nur eine Menge Kritik ein, sondern auch einen ausgewachsenen Rechtsstreit.