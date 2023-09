The Crew Motorfest: Wann kommt unser Test?

Mit Luxusschlitten über Hawaii brausen? The Crew: Motorfest will Racing-Träume wahr machen. Wir testen, wie gut das klappt.

The Crew: Motorfest erscheint am 14. September 2023, seit dem heutigen 11. September können Vorbesteller der Ultimate-Edition bereits losrasen. Bei einem Blick auf den Kalender fragen sich daher manche von euch: Wann kommt denn unser Test zum dritten The Crew?

Keine Sorge, natürlich fühlen wir bei GameStar auch Ubisofts neuem Vorzeigeraser in gewohnt penibler Manier auf den Zahn. Das dauert aber noch ein wenig. Wir erklären euch, wie der aktuelle Stand der Dinge aussieht.

Wie gut sind die Online-Features?

Wie ist die Sachlage? Wir haben von Ubisoft einen Review-Key von The Crew: Motorfest erhalten und können seit vergangenem Donnerstag spielen. Das würde einem pünktlich erscheinenden Test also nicht im Wege stehen. Der Knackpunkt liegt woanders, nämlich bei den Online-Funktionen von The Crew: Motorfest.

Online ist Trumpf: Die sind in einem Arcade-Raser, der großen Wert auf Partystimmung legt, natürlich ungemein wichtig. Deshalb möchten wir den Multiplayer ganz genau unter die Lupe nehmen, bevor wir eine Wertung vergeben und guten Gewissens eine Kaufempfehlung aussprechen können.

Einen ersten Einblick vom Spiel liefert bis dahin schon mal unser Vorschauvideo:

13:13 The Crew Motorfest - Fazit nach 3 Stunden Open-World-Gameplay

Wie lange müsst ihr noch warten? Die Online-Server von The Crew: Motorfest gehen auch für uns Tester erst am 11. September um 11 Uhr live. Ab dann können wir uns auch gegen andere PS-Profis behaupten. Wir hauen fleißig in die Tasten und drücken das Gaspedal ganz durch, damit wir ohne weitere Boxenstops fertig werden.

Im Laufe dieser Woche erscheint dann unser Test.

Wenn ihr euch bis dahin schon mal genauer über The Crew: Motorfest informieren möchtet, haben wir genau die richtigen Leseempfehlungen für euch parat:

Habt ihr Interesse an The Crew: Motorfest? Wenn ja, was genau erhofft ihr euch vom neuen Ubisoft-Rennspiel? Welches Feature ist euer Highlight? Die tropische Spielwelt? Die zahlreichen Autos? Oder kann euch Motorfest gar nicht hinter dem Ofen hervorlocken, weil es euch zu sehr an Forza Horizon 5 erinnert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!