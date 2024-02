Einer der düstersten Superhelden-Filme wird nach 30 Jahren neu aufgelegt, zu den ersten Bildern gibt’s viel Kritik

Erste Bilder zum Remake von The Crow lösen bei Fans nicht gerade Vorfreude aus. Bildquelle: Buena Vista International Film Production

The Crow lässt sich guten Gewissens als einer der beliebtesten Kult-Filme der 90er Jahre bezeichnen. Die düstere Mischung aus Dark Fantasy und Superhelden-Film wurde von dem tragischen Tod des Hauptdarstellers Brandon Lee bei den Dreharbeiten überschattet.

Jetzt - knapp 30 Jahre später - startet die Neuauflage von The Crow in den Kinos. Am 7. Juni 2024 ist es soweit, um genau zu sein. Der Film entsteht unter der Regie von Rupert Sanders (Ghost in the Shell) mit Bill Skarsgard, FKA twigs und Danny Huston in den Hauptrollen.

Die Story bleibt dabei dem Original ziemlich treu: Der Rockmusiker Eric (Skarsgard) und seine Verlobte Shelly (FKA twigs) werden brutal ermordet. Eric bleibt jedoch nicht tot, sondern kehrt zurück, um sich unerbittlich an seinen Peinigern zu rächen.

Zur neuen Krähe gibt es zwar noch keinen Trailer, dafür aber schon einmal erste Bilder, die das US-Magazin Vanity Fair exklusiv enthüllte. Allerdings sorgen die bei vielen Fans des Originals für viel Kritik.

Was haben Fans an den ersten Bildern zu The Crow auszusetzen?

Denn gerade der Look von Eric Draven weckt schmerzhafte Erinnerung an Jared Letos Joker und damit einem der schlechtesten Superhelden-Filme der letzten Jahre. Ein paar aussagekräftige Reaktionen aus dem Movies- und Comicbooks-Subreddits haben wir wie folgt für euch gesammelt:

Dude sieht wie ein Meth-Dealer aus. - BuckyFnBadger

- BuckyFnBadger Also tut Hollywood The Crow an, was Jared Leto dem Joker angetan hat. - fallnomega

- fallnomega Das Original kommt im Mai in 4K raus, immerhin haben wir noch das. - JaimeReleases

- JaimeReleases Gottverdammt, schon wieder diese verdammt Gesichtstattoos … Hat das Studio NICHTS daraus gelernt, wie erbarmungslos sich über Jared Letos Joker lustig gemacht wurde? - PissNBiscuits

- PissNBiscuits Ob der Florida Joker den Film aufgrund seiner Ähnlichkeiten genauso wie GTA 6 verklagen wird? - polloloco81

Bitte nicht das Nippel-Auge! - adamant2009

- adamant2009 Ich bin mir nicht sicher, ob er einen mentalen Schaden hat. Ich wünschte mir, dass sie das irgendwie klarstellen könnten. - HomoProfessionalis

- HomoProfessionalis Ugh. Ist schon wieder Morbin’ Time? - Mymotherwasaspore

Was ihr sonst zum Crow-Remake wissen solltet

Tatsächlich hat das Remake von The Crow eine ziemlich bewegte Hintergrundgeschichte hinter sich: Die Neuauflage verbrachte beinahe 14 Jahre in der Entwicklungshölle - zwischenzeitlich sollte sogar Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones) die Hauptrolle übernehmen.

Mit Alex Proyas hat sich derweil der Regisseur des Originals schon 2019 gegen ein Remake seines Films ausgesprochen (via YouTube) und die Idee als respektlos gegenüber der Erinnerung an Brandon Lee bezeichnet. The Crow wurde aber schon in den 90ern mit mehreren Film-Sequels und einer TV-Serie fortgesetzt.

Ob Rupert Sanders The Crow dem Original von 1994 gerecht wird, erfahren wir spätestens zum Kinostart am 7. Juni 2024. Mehr dazu, was dieses Jahr noch für neue Filme aufschlagen, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Habt ihr den originalen The Crow von 1994 bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Was haltet ihr davon, dass dem Kult-Film mit Brandon Lee eine Neuauflage spendiert wird: Freut ihr euch darüber oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gefallen euch die ersten Bilder zum 2024er-Crow? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!