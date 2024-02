Nach Star Wars und Godzilla: Für Jurassic World 4 ist jetzt ein echter Sci-Fi- und Dino-Spezialist verantwortlich

Nach Godzilla, Rogue One und The Creator knöpft sich Regisseur Gareth Edwards den Jurassic Park vor. Bildquelle: Universal Pictures

Ja, an Jurassic World 4 wird bereits gearbeitet und hat es ganz schön eilig, ins Kino zu kommen. Schon am 2. Juli 2025 sollen wieder dicke Dinos über die Leinwand stapfen und dafür wurde jetzt auch ein Regisseur gefunden.

Von Godzilla über Star Wars zu Jurassic Park

Gareth Edwards wurde laut Deadline und The Hollywood Reporter für die Regie von Jurassic World 4 verpflichtet und damit konnte sich Universal einen echten Sci-Fi- und Dino-Spezialisten krallen.

Edwards setzte zuletzt Filme wie The Creator, Rogue One: A Star Wars Story oder Godzilla in Szene.

Alte Dinos, neue Story und neuer Cast

Zuvor hatte das Filmstudio eigentlich David Leitch (Bullet Train, Atomic Blonde, John Wick) ins Visier genommen, doch der hatte gute Gründe für seine Absage: Das Projekt sei schlichtweg schon zu weit fortgeschritten, als dass ein Regisseur seine eigene Note bei Jurassic World 4 einbringen könnte.

Denn dass Jurassic World 4 schon am 2. Juli 2025 erscheinen soll, ist definitiv ambitioniert. Für das Drehbuch zeichnet sich derweil David Koepp und damit ein Veteran von Jurassic Park verantwortlich. Koepp war bereits an den Skripten zu Jurassic Park, The Lost World beteiligt und auch an Indiana Jones 4 und 5.

Jurassic World 4 soll außerdem einen Neuanfang für die altgediente Sci-Fi-Dino-Reihe darstellen. Das bedeutet konkret: Mit einem Wiedersehen mit Veteranen wie Chris Pratt, Bryce Dallas Howard oder auch Sam Neill, Jeff Goldblum und Laura Dern sollten Fans nicht unbedingt rechnen.

Dass in Jurassic World noch Leben steckt und das Franchise fortgeführt wird, sollte übrigens niemanden überraschen.

Trotz immer schlechteren Kritiken konnte jeder Teil der Legacy-Reihe die Milliarden-Dollar-Marke knacken (via Box Office Mojo) und stellte sich damit natürlich als Goldgrube für das Filmstudio Universal heraus.

Details zur Story oder dem Cast von Jurassic World 4 gibt es zum aktuellen Zeitpunkt übrigens nicht. Warum Dino-Fan Steffi Jurassic Park liebt, aber dem neuen Film mit großer Skepsis entgegenblickt, das könnt ihr übrigens hier nachlesen:

