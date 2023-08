Die wohl beste Superhelden-Trilogie aller Zeiten gibt's ab sofort bei Amazon Prime

Ich bin Batman! Ob das stimmt? Verrate ich euch nicht.

Früher konnte ich nichts mit Superhelden anfangen. Früher, das war das Jahr 2005, als die Kugel Eis nur 50 Cent gekostet und Angela Merkel noch jung und dynamisch gewirkt hat. Von Politik wollte ich damals freilich nichts wissen, viel wichtiger war der Start von World of Warcraft in Europa.

In dieser Zeit erschien Batman Begins. Damals wusste ich beim eher unfreiwilligen Betreten des Kinosaals (ich konnte noch nie gut Nein sagen) noch nicht, dass ich in wenigen Minuten den Auftakt einer atemberaubend guten Filmtrilogie sehen würde - die ihr euch ab sofort an einem Stück bei Amazon Prime anschauen könnt!

Sören Diedrich Sören hat einen haushohen Favoriten, wenn es um Comicfiguren geht. Nein, Batman ist es nicht, aber den Flattermann hat er vor allem durch das grandiose Batman: Arkham Asylum lieben gelernt. Sein absoluter Liebling ist Wolverine. Scharfe Krallen, Selbstheilung, flotte Sprüche und ein latenter Hang zum Antihelden-Dasein - was gibt es Cooleres?!

Darum geht's in der The-Dark-Knight-Trilogie

Kultregisseur Christopher Nolan (Inception, Dunkirk, Oppenheimer) hat bei seiner Superhelden-Verfilmung einen gänzlich anderen Ton angeschlagen als heutige MCU- oder DC-Streifen. Statt bunten Farben, flachen Dialogen und Haudrauf-Humor geht es in Nolans Batman-Trilogie deutlich düsterer und ernster zu. Der Fokus liegt klar auf den Figuren, weniger auf den Effekten, wobei die auch irre sind.

Batman Begins

2:04 Batman Begins - Deutscher Trailer zum Superhelden-Auftakt von Christopher Nolan

Der junge Milliardär Bruce Wayne kehrt nach einer längeren Abstinenz in seine Heimatstadt Gotham zurück, die noch immer von Korruption und kriminellen Organisationen geplagt wird. Er möchte der Metropole nicht mit seinem Geld, sondern auf eine andere Art und Weise Hoffnung schenken: mit einem Symbol. Batman ist geboren.

The Dark Knight

2:29 The Dark Knight - Deutscher Trailer zum legendären Film mit Heath Ledger als Joker

Inzwischen ist Batman in der kriminellen Unterwelt gefürchtet. Doch plötzlich erscheint ein neuer Schurke auf der Bildfläche, der Filmgeschichte geschrieben hat: Der Joker, gespielt vom kurz nach den Dreharbeiten verstorbenen Heath Ledger, gilt unter Fans als der ikonischste Leinwand-Bösewicht aller Zeiten. Schaut euch unbedingt diese Performance an, wenn noch nicht geschehen!

The Dark Knight Rises

2:10 The Dark Knight Rises - Deutscher Trailer zum Finale der Trilogie

Nach den Geschehnissen im Vorgängerfilm ist Bruce Wayne ein gebrochener Mann, der zurückgezogen auf seinem Landsitz lebt. Als jedoch der radikale Terrorist Bane in Gotham auftaucht, sieht sich Bruce dazu gezwungen, ein letztes Mal die Kluft des dunklen Ritters überzuwerfen und in den Kampf gegen das Böse zu ziehen. Aber wie wird die Geschichte für ihn persönlich ausgehen?

Wie steht ihr zur The-Dark-Knight-Trilogie? Habt ihr die Filme von Christopher Nolan auch so sehr ins Herz geschlossen wie meine Wenigkeit oder konntet ihr die Begeisterung darüber nie so ganz nachvollziehen? Welcher Superhelden-Film ist eure persönliche Nr. 1 und warum? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!