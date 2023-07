Steven Spielbergs brutalster Film wird 25 Jahre alt: Die ersten Minuten verstören heute noch

Der Soldat James Ryan hat mittlerweile 25 Jahre auf dem Buckel. Steven Spielbergs Kriegsfilm sieht man sein Alter heute kaum an. Bildquelle: Paramount Pictures

Wird über die besten Eröffnungssequenzen der Filmgeschichte geredet, fällt früher oder später der Titel eines ganz bestimmten Kriegsfilms: Der Soldat James Ryan. Steven Spielbergs brutalstes Leinwandwerk erschien vor exakt 25 Jahren - am 27. Juli 1998 - und hat bis heute nichts an seiner Härte eingebüßt.

Diese Eröffnungssequenz erschüttert bis ins Mark

Falls ihr euch fragt, was genau gemeint ist: Der Soldat James Ryan beginnt nach einer kurzen Szene mit der Landung alliierter Truppen in der Normandie am 6. Juni 1944, der als D-Day in die Geschichte eingehen sollte.

Am Ohama Beach entbrennt ein grausames Gemetzel, als die Amerikaner den deutschen Verteidigungsstellungen so gut wie schutzlos ausgeliefert sind. Die ersten Minuten von Der Soldat James Ryan zeigen in kürzester Zeit die Härte und Erbarmungslosigkeit des Zweiten Weltkriegs, dem schätzungsweise zwischen 60 bis 80 Millionen Menschen zum Opfer fielen.

Seid gewarnt: Der folgende Videoclip hat es in sich!

Erfolgreich bei den Kritikern und an den Kinokassen

Gar nicht mal so teuer: Und das ist dem Kult-Regisseur von weiteren ausgezeichneten Filmen wie zum Beispiel Der Weiße Hai, Jäger des verlorenen Schatzes, E.T., Jurassic Park oder Schindlers Liste allemal gelungen. Mit einem verhältnismäßig überschaubaren Budget von circa 70 Millionen US-Dollar (zumindest nach heutigen Maßstäben) inszenierte Spielberg einen Kriegsfilm, an dem sich heute andere Genrevertreter noch immer messen müssen.

Der Film kratzt an den 100 Punkten: Der Soldat James Ryan spielte während seiner Kinolaufzeit über 482 Millionen US-Dollar ein und kommt auf Metacritic sowie Rotten Tomatoes auf 91 beziehungsweise 94 Punkte. Neben Tom Hanks spielen bekannte Darsteller wie Matt Damon, Paul Giamatti, Tom Sizemore, Ted Danson, Adam Goldberg eine mal mehr, mal weniger wichtige Rolle.

Einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten: Bei unseren Kollegen von Filmstarts schafft es Der Soldat James Ryan übrigens nur auf Platz 2 der besten Kriegsfilme aller Zeiten und reiht sich zwischen Franics Ford Coppolas Apocalypse Now und Stanley Kubricks Full Metal Jacket ein. In unserem Plus-Special behandeln wir wiederum, warum Kriegsszenarien in Videospielen so beliebt sind.

Nach dem 170 Minuten langen Kriegsfilm sollte Steven Spielberg in seinen neuen Kino-Projekten nie wieder so brutal werden. Selbst mit seinen Filmen, die sich an ein erwachseneres Publikum richteten - wie zum Beispiel Minority Report, Krieg der Welten oder München.

Wo lässt sich Der Soldat James Ryan streamen?

Der Soldat James Ryan ist aktuell im Netflix-Abo enthalten. Alternativ könnt ihr für den Kriegsfilm auch auf Paramount+ oder Magenta TV zurückgreifen. Bei Amazon Prime Video oder Disney Plus herrscht leider Fehlanzeige.

Was haltet ihr von Der Soldat James Ryan und könnt ihr allgemein mit Kriegsfilmen etwas anfangen? Würdet ihr die Liste unserer Kollegen von Filmstarts so unterschreiben oder euer persönliches Ranking anders aussehen? Welcher Film von Steven Spielberg ist euer persönlicher Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!