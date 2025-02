Uwe Boll gibt nicht auf: Sein neuer Film heißt The Dark Knight, obwohl er dafür richtig Ärger bekommt

Nein, das ist nicht der Dark Knight, den ihr sucht. Bildquelle: DC, Warner Bros.

Wer das Kino liebt, kennt natürlich auch The Dark Knight. Der Batman-Film von Christopher Nolan ist alleine wegen Heath Ledgers Performance als Joker legendär. Doch jetzt muss sich der Leinwandstreifen den Namen wohl bald mit einem ganz anderen Projekt teilen.

Uwe Boll, der auf eine eher … durchwachsene Auswahl an Regiearbeiten zurückblickt, hat ein neues Projekt in der Mache. Schon Anfang 2025 angekündigt, dreht der deutsche Filmemacher hinter Videospieladaptionen wie Far Cry, Bloodrayne oder Postal jetzt The Dark Knight .

Uwe Boll dreht jetzt seinen eigenen Dark Knight

Und nein, der Film hat definitiv nichts mit Batman, DC oder Warner Bros. zu tun - ganz im Gegenteil. Tatsächlich hat das Studio Boll sogar per Cease-and-Desist-Letter dazu aufgefordert, davon abzusehen, sein neues Projekt so zu nennen. Das verrät der Regisseur zumindest in seinem eigenen Podcast:

DC und Warner haben mich bereits kontaktiert und gemeint, ich dürfte den Titel nicht verwenden. Das verstehe ich, aber habe ihnen gesagt: Leute, erinnert ihr euch an Rampage mit The Rock? Ihr habt meinen Titel benutzt. Da sie mich damals um Erlaubnis gebeten haben, könnten sie sich nun erkenntlich zeigen und sagen: Schaut, das ist kein Batman-Film, also könnt ihr den Titel verwenden.

2:25 Offizieller Trailer zu dem Rampage-Film, der NICHT von Uwe Boll gedreht wurde

Boll hatte zuvor drei Filme mit dem Titel Rampage gedreht, doch fairerweise basiert der von Warner Bros. von 2018 auf dem gleichnamigen und fast 40 Jahre alten Videospiel von Bally Midway. Ob es zwischen Boll und dem Studio zu einem Streit vor Gericht kommt, bleibt abzuwarten, wäre allerdings nicht allzu überraschend.

Ganz anders als Batman ... oder?

Worum es in Uwe Bolls The Dark Knight letztendlich geht? Der Film dreht sich um einen Mann namens Sanders (Armie Hammer), der dem Verbrechen in seiner Heimatstadt den Kampf ansagt und brutale Selbstjustiz ausübt. Dafür wird er als Vigilant auf Social Media gefeiert, während Sanders ins Visier der Polizei gerät.

Uwe Boll selbst kündigte The Dark Knight auf seiner Instagram-Seite mit den folgenden Worten an:

The Dark Knight kommt! Kein kindischer, woker, politisch korrekter Mist mehr - hier kommt das Wahre.

Armie Hammer (Codename Uncle, The Lone Ranger) übernimmt die Hauptrolle, nachdem der heute 38-jährige Schauspieler vor circa dreieinhalb Jahren aufgrund von Vorwürfen des Missbrauchs und Kannibalismus in Hollywood in Ungnade gefallen war. Neben Hammer tritt unter anderem Costas Mandylor (Saw) auf.

Zu Bolls The Dark Knight befindet sich übrigens auch ein Videospiel in Entwicklung, an dem das deutsche Indie-Studio Polygon Art (Strike Force, Park Ranger Simulator) sitzt.

Der Film wird wiederum seit Anfang 2025 in Kroatien gedreht - wann der fertige Streifen wo anlaufen soll, bleibt abzuwarten.