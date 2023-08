Remaster-Experten nehmen düsteren und fast vergessenen Kult-Shooter der 2000er ins Visier

The Darkness konnte zum Release viele Kritiker und Fans von sich überzeugen.

Seit einigen Jahren sind Remakes und Remaster von älteren Spielen total in Mode. Letzteres Schicksal könnte in Zukunft auch einem Kult-Shooter aus dem Jahr 2007 blühen: The Darkness.

Kult deshalb, weil der Titel zwar einen eher langsamen Start hingelegt hat und bei Metacritic auch nur auf eine mittelprächtige Durchschnittswertung von 80 (PlayStation 3) respektive 82 Punkten (Xbox) kommt, aber im Laufe der darauffolgenden Jahre zu einem Community-Liebling avancierte. Immer wieder tummeln sich beispielsweise auf Reddit alte und neue Fans, die dem Shooter die Treue halten.

Fan-Gesuch erhält eine erfreuliche Antwort

Einer dieser angesprochenen Fans hört auf den Namen Charles und hat auf dem einst als Twitter bekannten Social Network X einen Post verfasst, in dem er darum bittet, dass irgendjemand The Darkness als Remaster zurückbringen möge.

Dieser Post blieb nicht unbemerkt. Zahlreiche Antworten empfahlen ihm die Xbox-Variante, die dank Abwärtskompatibilität auch auf der Series X/S spielbar sei. Da Charles aber keine Microsoft-Konsole daheim hat, half ihm das nicht weiter. Dann antwortete Stephen Kick.

Wer das ist? Stephen Kick ist CEO der Nightdive Studios. Das sind inzwischen waschechte Experten für Remaster und Remakes, immerhin haben sie in jüngster Vergangenheit sowohl das Remake von System Shock sowie das Remaster von Quake 2 veröffentlicht und mit Remaster-Versionen von Turok 3: Shadow of Oblivion sowie Star Wars: Dark Forces zwei weitere Projekte in der Pipeline.

Die kurze Antwort von Stephen Kick an den The-Darkness-Fan Charles: Es steht auf der Liste. Das ist zwar noch keine offizielle Bestätigung, dass ein Remaster des Shooters Wirklichkeit wird, aber zumindest ein berechtigter Hoffnungsschimmer.

Zumindest in Deutschland dürfte ein potenzielles Remaster wohl erneut nur geschnitten erscheinen - das Original hat es zumindest nie in der ungekürzten Fassung in die hiesigen Verkaufsregale geschafft, sondern landete aufgrund des hohen Gewaltgrads auf dem Index.

Habt ihr The Darkness damals gespielt? Wenn ja, wie hat euch der Shooter gefallen? Konnte euch auch der 2012 erschienene Nachfolger überzeugen? Remaster oder Remake, welche der beiden Comeback-Varianten würdet ihr bevorzugen und warum genau? Wir sind schon gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!