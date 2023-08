Rebel Moon hat das Potenzial zu einem der großen Sci-Fi-Highlights 2023, sollte mal Star Wars werden, distanziert sich aber jetzt klar davon. Bildquelle: Netflix

Es ist kein Geheimnis, dass einer der spannendsten neuen Sci-Fi-Filme ursprünglich als Abenteuer im Star-Wars-Universum gedacht war: Zack Snyders Rebel Moon, dessen erster Teil Ende 2023 bei Netflix startet.

Der Regisseur von Filmen wie 300, Watchmen, Sucker Punch oder Batman v Superman pitchte seine Idee tatsächlich bei Disney und Lucasfilm, stieß dabei aber auf taube Ohren. Jetzt wird Rebel Moon sein komplett eigenes Ding - und darüber sind die Produzenten Deborah Snyder und Eric Newman heilfroh.

Im Interview mit Slashfilm finden die beiden klare (und teilweise ganz schön drastische) Worte dazu. So beschreibt die Frau von Regisseur Zack Snyder: