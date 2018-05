Bei einem Investorengespräch gab Ubisofts Finanz-Chef Alain Martinez bekannt, dass The Division 2 bei Release mehr Inhalte enthalten soll als der Vorgänger.

The Division war 2016 noch mit recht mageren Endgame-Inhalten gestartet, wurde im Laufe der letzten zwei Jahre aber stetig erweitert. Beim Launch des Nachfolgers sollen Spieler nun also direkt mit einer größere Fülle an Content beschäftigt werden.

Ubisoft: "Aus Fehlern gelernt"

Nach Möglichkeit soll ein dürftiger Umfang zum Release, wie es z.B. beim Vorgänger und auch bei Rainbow Six: Siege geschah, in Zukunft bei Ubisoft kein Thema mehr sein.

Zudem habe man durch The Division 1 nun genügend Erfahrung und technische Möglichkeiten, auch nach dem Launch von Teil 2 schneller neue Inhalte nachzuliefern. Diese sollen Spieler »für Jahre beschäftigen«, was Ubisofts Anspruch unterstreicht, wieder ein langlebiges Service-Spiel zu liefern.

Martinez gab außerdem bekannt, dass The Division 2 noch vor März 2019 erscheinen und somit ähnlich wie The Crew 2 und ein bislang unangekündigter AAA-Titel noch in diesem Fiskaljahr an den Start gehen soll. Auf der diesjährigen E3, die vom 12. bis 14. Juni in Los Angeles stattfindet, werden The Division 2 und das nicht genannte neue Franchise ertmals präsentiert.

Das Riesenprojekt The Division 2 ist bereits seit zwei Jahren in Entwicklung, angeblich sind über 1.000 Mitarbeiter verschiedener Studios an der Entwicklung beteiligt.

Inzwischen wurde zudem bekannt, dass das Division-Franchise vom Deadpool-2-Regisseur mit Jake Gyllenhall verfimt wird.