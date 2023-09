Überraschung: Ubisoft hat gerade ganz nebenbei The Division 3 angekündigt

In welches Setting führt uns The Division 3? Das ist noch unbekannt, wie so viele Details zum neuen Tom-Clancy-Spiel.

Ach übrigens, The Division 3 kommt! Wie, ihr wollt einen Trailer sehen, Screenshots, vielleicht gar Gameplay? »Gibt's nicht!«, sagt Ubisoft. Kein Wunder: Die Entwicklung des Spiels steckt aktuell noch in den Kinderstiefeln.

Mit einer schnöden Pressemitteilung hat der Publisher die Existenz des neuen Tom Clancy's The Division 3 bestätigt, Entwickler ist erneut Massive Entertainment aus Schweden.

Der Nachfolger soll dabei wie die gesamte Loot-Shooter-Serie in erfahrene Hände gegeben werden. Dafür kommt ein zu Star Wars ausgeliehener Veteran zurück.

Alles, was wir über The Division 3 wissen

Bislang ist erschreckend wenig über The Divsion 3 bekannt. Die offizielle Pressemitteilung nennt weder Release-Datum noch Setting. Wir wissen daher also nicht, in welcher Stadt der Titel spielen wird, nachdem The Division 1 Spieler in ein von einer Seuche dezimiertes New York City führte und The Division 2 den Schauplatz nach Washington D.C. verlegte.

Bekannt ist lediglich, dass Julian Gerighty ans Steuer zurückkehrt: Er war als Associate Creative Director und Creative Director an den Vorgängern beteiligt, wechselte anschließend aber intern bei Massive zum Team, das derzeit Star Wars: Outlaws entwickelt. Ihr erinnert euch, das Open-World-Spiel mit Schmugglern, Imperium und Raumkämpfen, das bei seiner Enthüllung im Juni für viel Aufsehen sorgte?

8:27 Outlaws könnte das Star-Wars-Spiel unserer Träume sein

Zur neuen Position von Branchenveterans Gerighty (er begann seine Karriere 2004 im Marketing für das originale Far Cry) schreibt Ubisoft:

»Gerighty wurde zum Executive Producer für die Marke The Division ernannt und wird diesen Posten antreten, sobald Star Wars Outlaws - ein Spiel, das er derzeit als Creative Director betreut - ausgeliefert wurde.«

Der neue Executive Producer selbst gibt Hinweise, dass sich zumindest am Gameplay von The Division auch in Teil 3 nicht allzu viel ändern dürfte, betont er doch mit Blick auf die Serie: »Es geht um Verfeinerung, es geht darum, die Qualitätsmesslatte immer weiter nach oben zu schieben.«

Aktuell ist der Release von Star Wars: Outlaws für 2024 geplant. Es ist davon auszugehen, dass sich die Entwicklung von Tom Clancy's The Division 3 zurzeit noch in einer frühen Konzeptionsphase befindet. Eine Release vor 2025 scheint damit ausgeschlossen.

Was wünscht ihr euch für The Division 3? Schreibt uns eure Ideen und Träume in dne Kommentaren!