Zu 1.490 Prozent übererfüllt: Das nächste Kapitel von The Expanse bekommt grünes Licht dank gigantischem Erfolg

An The Expanse: A Little Death schreibt neben den Original-Buchautoren James S.A. Corey auch Amos-Darsteller Wes Chatham. Jetzt zeichnet sich ein gewaltiger Kickstarter-Erfolg für die Graphic Novel ab. (Bilder: Boom Studios!/Amazon)

In wenigen Tagen endet die Crowdfunding-Kampagne für die Comic-Fortsetzung der Sci-Fi-Serie The Expanse – und sie hat schon jetzt eindrucksvolle Zahlen vorzuweisen.

Bei Redaktionsschluss hatten Unterstützer weltweit bereits 795.341 US-Dollar zugesagt – das entspricht 1.490 Prozent des ursprünglich anvisierten Finanzierungsziels von nur 50.000 Dollar.

Wer die neue Serie von Graphic Novels noch unterstützen möchte, hat nicht mehr viel Zeit: Die Kampagne endet am Freitag, dem 2. Mai 2025, um 20 Uhr deutscher Zeit.

Bis dahin können sich Fans von The Expanse, Science-Fiction-Freunde und Sammler noch verschiedene Belohnungen sichern – darunter Print- und digitale Ausgaben, limitierte Covervarianten und signierte Versionen des vierteiligen Comics.

1:59 Für The Expanse: A Little Death geben Fans der Serie gerade viel Geld aus

Ein neues Kapitel im Expanse-Universum

Das neue Werk mit dem Titel A Little Death wird von The Expanse-Autoren Daniel James Abraham und Ty Corey Franck (alias James S. A. Corey) selbst geschrieben und erscheint beim US-Verlag Boom! Studios. Auch Darsteller Wes Chatham (Amos Burton in der TV-Serie) ist als Co-Produzent beteiligt.

Inhaltlich spielt A Little Death zwischen den letzten beiden Büchern Babylon's Ashes und Persepolis Rising, deren Ereignisse in der TV-Serie nicht mehr aufgegriffen wurden.

Wie schon der 2023 veröffentlichte und positiv aufgenommene Comicband Dragon Tooth (4,5 von 5 Sternen auf Amazon US) sowie der erste Band Origins wird auch A Little Death eng mit der Lore der Romane und Serienadaption verwoben.

Die kreativen Köpfe hinter dem Projekt betonen, dass der neue Comic eine direkte, offizielle Erweiterung des Kanons darstellt – kein Spin-off, sondern eine Fortsetzung, die aber besonderes Augenmerk auf den Charakter Amos legt.

Noch wenige Tage bis zum Kampagnenende

Die Kickstarter-Kampagne begann am 2. April und erreichte innerhalb von elf Minuten ihr ursprüngliches Ziel. Seither ist sie kontinuierlich gewachsen. Alle Unterstützer erhalten den neuen Comic vorab – je nach finanzieller Zuwendung digital oder in gedruckter Form.

Der große Erfolg der Kampagne hat zahlreiche Stretch Goals freigeschaltet. Unterstützer erhalten nun digitale Ausgaben, einen Expanse-Schlüsselanhänger, ein stylishes Boarding-Ticket und eine Bobbie-Draper-Dogtag. Außerdem wurden die Buchausgaben aufgewertet, mit Spotlack, Prägung, Lesebändchen und Schubern. Auch das limitierte Slipcase-Set von Dragon's Tooth kehrt als kostenpflichtiges Add-on zurück:

Für 250 Dollar bekommt ihr ein besonders aufwändig gestaltetes Sammlerset, signiert von The-Expanse-Schauspieler Wes Chatham.

Bis zum 2. Mai um 20 Uhr kann noch unterstützt werden. Im November 2026 soll A Little Death dann erscheinen, später auch regulär im Handel.

Obwohl die TV-Serie abgeschlossen ist, lebt The Expanse dank der Comics weiter – und das mit kreativer Kontrolle durch die ursprünglichen Autoren. Das enorme Interesse auf Kickstarter zeigt: Die Reise ist noch lange nicht vorbei.