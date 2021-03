Der Epic Games Store verschenkt ein neues Spiel: In dieser Woche steht das düstere Story-Abenteuer The Fall von 2014 zum kostenlosen Download bereit. Darin schlüpft ihr in die Rolle einer Kampfanzug-KI, die ihren bewusstlosen Träger retten muss.

The Fall ist vom 18. bis 25. März 2021 kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Wenn ihr es in diesem Zeitraum eurer Spiele-Bibliothek hinzufügt, gehört es dauerhaft euch.

Hier geht's zum Download

Aber Zeit ist wertvoll: Deshalb ordnen wir hier für euch ein, wer mit The Fall Spaß haben kann. Ist das Abenteuerspiel etwas für euch?

Darum geht's in The Fall

Die Story von The Fall ist das Highlight: Beim Spielstart stürzt der Protagonist aus dem Weltraum auf die Oberfläche eines unbekannten Planeten. Vom Sturz (engl. The Fall) verwundet und bewusstlos, erhält die künstliche Intelligenz seines hochentwickelten Kampfanzugs die Kontrolle über die Bewegungsmotoren.

Jetzt habt ihr als eine KI namens ARID die Aufgabe, medizinische Hilfe für die Person zu finden, die in eurem Anzug steckt. Dafür erkundet ihr eine verfallene Industrieanlage, müsst gegen Feinde kämpfen, viele Rätsel lösen und auch die Hintergründe aufdecken.

Zur Erkundung nutzt ihr eine Taschenlampe und interagiert mit der Umgebung, im Kampf wendet ihr Schusswaffen an. Das ganze Spiel findet in einer Sidescroller-Perspektive statt. Durch den düsteren Kunststil entsteht ein mysteriöses und bedrohliches Ambiente.

Der Gameplay-Trailer verschafft euch einen guten Einblick in The Fall:

Lohnt sich der Download?

The Fall erntet von der internationalen Presse auf Metacritic einen guten Schnitt von 76 Punkten. Besonders die spannende Story stößt immer wieder auf Wohlwollen bei den Testern. Die Nutzer-Wertung auf Metacritic liegt bei 7,1 von 10 Punkten.

Auch auf Steam zeigen sich Spieler überwiegend zufrieden mit The Fall. Von über 2.500 Bewertungen fallen starke 87 Prozent positiv aus. Besonders die Atmosphäre und die Story stoßen auf Begeisterung. Kritisiert wird des Öfteren die Steuerung, die laut einigen Spielern hakelig ausfällt.

Dennoch könnten Spieler, denen dichte Atmosphäre und eine spannend erzählte Geschichte am wichtigsten sind, mit The Fall ihre Freude haben. Hier seht ihr noch einige Screenshots von The Fall:

The Fall - Screenshots ansehen

Wie ist der aktuelle Zustand des Spiels?

The Fall ist 2014 erschienen und wurde bis 2015 mit Updates versorgt. Danach konzentrierte sich der Indie-Entwickler Over the Moon auf den Nachfolger, der 2018 erschien. Das Epic-Geschenk umfasst nur den ersten Teil.