Ein Rollenspiel auf Steam hat eh schon 100 Enden, doch die Entwickler liefern sogar noch mehr nach

In The Hundred Line: Last Defense Academy müsst ihr als Takumi Sumino eure Schule für 100 Tage vor angreifenden Monstern schützen.

Von dem japanischen Taktik-Rollenspiel The Hundred Line: Last Defense Academy haben hierzulande wahrscheinlich nur die wenigsten bereits gehört. Dabei ist das Ende April erschienene Spiel den bislang über 4.200 Steam-Rezensionen zufolge eine richtig gute Investition. In Valves Shop steht The Hundred Line aktuell bei rund 90 Prozent positiven Reviews.

Gelobt wird von den Spielern vor allem die umfangreiche Story mit über 100 möglichen Enden, die euch für viele Stunden beschäftigt halten dürfte. Doch diese beeindruckende Enden-Anzahl ist dem Spieleschöpfer offenbar bei Weitem nicht genug.

YouTube-Inhalte erlauben

Denn wie Game Director Kazutaka Kodaka kürzlich auf Twitter schrieb, würde er gerne noch mehr mögliche Story-Ausgänge ins Spiel implementieren. Von Fans auf seine Zukunftspläne für das Rollenspiel angesprochen, sagte Kodaka: Wir arbeiten aktuell an Bugfixes und Verbesserungen. Darüber hinaus will ich persönlich gerne einen DLC mit weiteren Story-Routen machen.

Ein markantes Statement, wenn man bedenkt, dass The Hundred Line: Last Defense Academy aufgrund seines schieren Umfangs in vielen Ländern gar nicht lokalisiert wurde. Allein das Skript sei genug gewesen, um 60 Bücher zu füllen, so Kodaka in einem früheren Interview. Auch ins Deutsche wurde das Spiel bislang nicht übersetzt. JRPGs im Stile von The Hundred Line sind auf dem westlichen Markt dafür zu umsatzschwach.

Twitter-Inhalte erlauben

Was ist The Hundred Line: Last Defense Academy?

The Hundred Line ist das neueste Werk von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka und dem Zero Escape-Autoren Kotaro Uchikoshi. Das Spiel verschmischt Story-Elemente im Visual-Novel-Stil mit einem Kampfsystem im Stil von Taktik-Rollenspielen.

Die Handlung dreht sich um den Schüler Takumi Sumino, der gemeinsam mit 14 Mitschülern die Aufgabe hat, die namensgebende Last Defense Academy vor anrückenden grotesken Monstern zu beschützen. Dabei müsst ihr etwa strategisch wichtige Punkte wie beispielsweise einen Generator oder einen Verletzten schützen.

Mit der Zeit stellt sich heraus, dass sich hinter der Last Defense Academy mehr verbirgt als eine normale Schule. Denn die Kinder werden dort eigentlich ausgebildet, um im Namen der Menschheit gegen eine außerirdische Spezies zu kämpfen.

Immer wieder müsst ihr im Storyverlauf Entscheidungen treffen, die Geschichte verzweigt sich und resultiert schließlich in einem von über 100 Enden. Doch wie ihr bereits von Chefentwickler Kazutaka Kodaka gehört habt, ist das den Hundred-Line-Machern nicht genug. Ob und wann die angesprochene Erweiterung jedoch erscheinen soll, steht aktuell noch in den Sternen. Von Fans ist wohl noch ein wenig Geduld gefragt.