Die Regie-Legende Martin Scorsese widmet sich derzeit einem neuen Mafiafilm, der jedoch nicht in die Kinos kommen wird, sondern stattdessen auf dem Streaming-Dienst Netflix gezeigt wird. Während noch am Film gearbeitet wird, veröffentlicht Netflix nun einen ersten kurzen Teaser-Trailer. Wer jedoch gehofft hat, einen Blick auf die ersten Szenen zu werfen, der wird schwer enttäuscht sein.

Denn mehr als die Liste der Besetzung des Films gibt der kurze Clip noch nicht preis. Und die kann sich sehen lassen: Robert De Niro (Der Pate), Al Pacino (Der Pate, Scarface), Joe Pesci (GoodFellas, Casino), Harvey Keitel (Reservoir Dogs, Pulp Fiction) und Bobby Cannavale (Boardwalk Empire). In weiteren Rollen spielen außerdem noch Anna Paquin (X-Men) und Jesse Plemons (Black Mass) mit.

The Irishman mit Al Pacino als Jimmy Hoffa

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Charles Brandt und handelt von dem Profikiller Frank Sheeran, genannt The Irishman, der im Auftrag der Mafia den bekannten US-Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa umgelegt haben soll.

Im Film spielt Robert De Niro den Killer, während Al Pacino sein Opfer Jimmy Hoffa darstellt. Dabei macht der Film einige zeitliche Sprünge in der Geschichte und zeigt die Protagonisten sowohl in ihren jungen als auch in ihren älteren Jahren. Dafür kommt recht kostspielige Special-Effects zum Einsatz, die Al Pacino und Robert De Niros Aussehen künstlich verjüngen wird.

Netflix-Start im Herbst

Noch steht kein konkreter Release-Termin für The Irishman fest, jedoch verspricht der kurze Teaser-Trailer einen Start noch in diesem Herbst auf Netflix.

Als nächstes dreht Regisseur Martin Scorsese gemeinsam mit Leonardo DiCaprio eine TV-Serie namens The Devil in the White City über einen Serienkiller. Gezeigt wird die Serie auf Hulu, einem weiteren Streaming-Dienst, den es aber bislang nur in den USA gibt.