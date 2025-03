»Das ging in der Serie nicht« - Einen der größten Twists des Spiels verrät The Last of Us Staffel 2 direkt am Anfang

Abby (Kaitlyn Dever) und Joel (Pedro Pascal) verbindet ein tragisches Schicksal. Bildquelle: HBO Max

In weniger als drei Wochen ist es soweit: Die heiß ersehnte Staffel 2 von The Last of Us erscheint in Deutschland, genauer gesagt am 14. April 2025.

Bereits vorab wird viel diskutiert. Vor allem über die Figur Abby (Kaitlyn Dever), die den Fans des Videospiels nur allzu gut in Erinnerung geblieben ist. Einen schockierenden Plottwist in ihrer Geschichte wird die Serie wohl schon früher als im Videospiel aufdecken.

Wichtiger Kontext wird direkt geliefert

Während einer Pressekonferenz zu The Last of Us Staffel 2 gibt der Co-Präsident des Entwicklerstudios Naughty Dog, Neil Druckmann, preis, dass Abbys Verbindung zu Joel und Ellie gleich zu Beginn gelüftet werden soll (via Gold Derby).

Das liegt laut Druckmann vor allem daran, dass die Figur Abby in der TV-Serie auf einer anderen emotionalen Ebene von den Zuschauern erreicht werden muss als im Spiel. Konkret sagt er dazu:

Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Abby, sodass man sofort eine empathische Verbindung zu ihr aufbaut, weil man, als sie überlebt, durch den Schnee rennt und gegen Infizierte kämpft. Und wir können bestimmte Dinge zurückhalten und sie zu einem Geheimnis machen, das erst später in der Geschichte aufgedeckt wird. In der Serie konnten wir das nicht tun, weil man sie nicht spielt.

Achtung! Der folgende Abschnitt enthält Spoiler zu The Last of Us Part 2.

Falls ihr euch fragt: Welches Geheimnis ist denn nun hier gemeint? Wir verraten es euch. Jetzt lesen alle, die sich überraschen lassen wollen, bitte nicht weiter. Wir haben euch noch einmal gewarnt!

Joel rettet Ellie am Ende von The Last of Us Part 1 aus der Firefly-Station und bringt dabei (zunächst unwissentlich) unter anderem Abbys Vater Jerry Anderson um. Der ist nämlich Neurochirurg und soll den tödlichen Eingriff an Ellie durchführen. Deshalb schwört Abby grausame Rache.

Alles Wissenswerte zu The Last of Us Staffel 2

1:53 The Last of Us - Der Trailer zu Staffel 2 ist da und Fans der Spiele weinen jetzt schon

Die zweite Season startet am 14. April 2025 hierzulande auf Sky beziehungsweise dem Streaming-Dienst WOW. Insgesamt besteht die Staffel aus sieben Folgen und es erscheint jeweils wöchentlich eine Episode.

Als Showrunner fungieren erneut Neil Druckmann und Craig Mazin (Hangover 2, Chernobyl). Beide führten in Staffel 1 ebenfalls bei einigen Folgen Regie.

Der Cast besteht neben den Hauptdarstellern Pedro Pascal (Joel), Ellie (Bella Ramsey) und Neuankömmling Kaitlyn Dever (Abby) aus:

Gabriel Luna als Tommy Miller

Rutina Wesley als Maria

Isabela Merced als Dina

Ariela Barer als Mel

Tati Gabrielle als Nora

Danny Ramirez als Manny

Jeffrey Wright als Isaac

Young Mazino als Jesse

Spencer Lord als Owen

Obwohl es bisher nur zwei Videospiele gibt, soll nach Staffel 2 übrigens noch nicht Schluss sein. Da die Handlung von The Last of Us Part 2 ziemlich komplex ist und einiges zu bieten hat, könnte eine dritte Season dabei helfen, die tiefgründigen Charakter-Darstellungen weiterhin zu gewährleisten. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.