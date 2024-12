The Last of Us 2 Remastered kommt schon bald auch für PC

Ab April 2025 könnt ihr The Last of Us Part 2 auch über Steam spielen.

Nachdem vor wenigen Jahren bereits The Last of Us Part 1 den Weg von der Konsole auf den PC gefunden hat, zieht jetzt auch The Last of Us Part 2 nach. Und lange warten müsst ihr darauf auch nicht mehr. Bereits in vier Monaten soll es so weit sein.

Das Frühjahr wird nervenaufreibend

Wie der neue Trailer verrät, erscheint The Last of Us Part 2 am 3. April 2025 für den PC. Und das nicht nur irgendwie, sondern als Remastered Version mit verbesserter Auflösung und einem zusätzlichen Roguelike-Überlebensmodus.

1:11 The Last of Us 2 Remastered: Im Frühjahr könnt ihr das Story-Meisterwerk auch auf dem PC erleben

Fünf Jahre nach der Geschichte The Last of Us Part 1 haben sich Ellie und Joel in einer kleinen Stadt in Wyoming niedergelassen, in der trotz der lebenden Toten so etwas wie ein friedliches Leben ermöglicht wurde. Dort lernt sie auch das Mädchen Abby kennen, mit der eine Bindung entsteht, die weit über einfache Freundschaft hinaus geht.

Doch der Frieden hält nicht ewig an und so kommt es, dass ein gewaltsamer Vorfall die Ruhe vollständig zerstört. Ellie begibt sich nun auf einen erbarmungslosen Rachefeldzug auf der Jagd nach Gerechtigkeit.

Die Fachpresse ist sich einig, die Community nicht

Bei der Fachpresse kommt The Last of Us 2 vortrefflich an. Auf Metacritic konnte es einen Score von 93/100 Punkten erreichen und sahnte 2020 über 300 Game-of-the-Year-Awards ab.

Bei den Spielern trifft das Spiel auf Metacritic hingegen auf gemischte Reaktionen. So werden etwa das Gameplay und Story-Wendungen negativ angemerkt. Auch der Anteil von LGBTQAI+-Inhalten stößt bei einigen Nutzern auf Abneigung. Insgesamt hat das den User-Score auf mittelmäßige 5,8 gedrückt.

Als The Last of Us Part 1 auf den PC portiert wurde, hatte die Version mit enormen technischen Problemen zu kämpfen. Bleibt zu hoffen, dass es beim zweiten Teil nicht so sein wird.

