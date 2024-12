Intergalactic: Naughty Dog enthüllt ihr neues Spiel und es ist ... Sci-Fi!

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Nach The Last of Us wagt sich Naughty Dog an ein Sci-Fi-Projekt

Autoplay

Das große Finale bei den Game Awards 2024 gehörte Naughty Dog: Das gefeierte Studio hinter Erfolgsreihen wie The Last of Us und Uncharted wagt sich mit seinem nächsten Projekt in komplett neue Gefilde.

Intergalactic: The Heretic Prophet nimmt euch mit auf eine kosmische Sci-Fi-Reise voller Geheimnisse. Das Spiel ist seit 2020 in der Entwicklung und Naughty Dog verspricht eine der ambitioniertesten Geschichten und das tiefgründigste Gameplay in der Geschichte des Studios .

Eine neue Heldin auf einer verlorenen Welt

Im Zentrum des Spiels steht die Heldin Jordan A. Mun, eine knallharte Kopfgeldjägerin, die auf dem Planeten Sempiria strandet.

Diese Welt ist seit Hunderten Jahren von der Außenwelt abgeschnitten – und jeder, der versucht hat, ihr Geheimnis zu lüften, ist spurlos verschwunden. Nun liegt es an euch, Jordans Fähigkeiten und ihren Einfallsreichtum einzusetzen, um als erste Person seit über 600 Jahren den Planeten wieder lebendig zu verlassen.

Auf dem gefährlichen Planeten Sempiria erwarten Jordan allerlei Gefahren – darunter fiese Roboter.

Das Studio hält sich mit weiteren Details zur Handlung noch bedeckt, verspricht jedoch eine emotionale und charaktergetriebene Geschichte, die nahtlos an die Tradition von Naughty Dog anknüpft. Ihr dürft euch also auf eine epische Reise freuen, die das Beste aus bisherigen Spielen vereint und vielleicht sogar neue Maßstäbe setzt.

Die Hauptrolle Jordan wird von der Schauspielerin Tati Gabrielle (The 100, The Chilling Adventures of Sabrina) gespielt – einen ersten Blick auf ihre Figur gibt's im Ankündigungstrailer ganz oben. Naughty Dog plant, in Zukunft weitere Mitglieder des Casts vorzustellen.

Für die musikalische Untermalung hat sich das Studio mit niemandem Geringerem als Trent Reznor (Nine Inch Nails) und Atticus Ross zusammengetan. Das oscarprämierte Duo (The Social Network) liefert den Soundtrack zum Spiel und ist bekannt für seine atmosphärischen, intensiven Klänge.

Noch ist nicht klar, wann genau das Spiel erscheinen wird, doch Naughty Dog verspricht, dass sie mit Hochdruck daran arbeiten, euch bald weitere Einblicke zu gewähren .

Eine schlechte Nachricht gibt’s allerdings für alle PC-Spieler: Genau wie die bisherigen Titel von Naughty Dog wird Intergalactic zunächst exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen.