Wie viel Spielzeit bietet The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Unser Fazit nach dem Durchspielen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ohne Frage ein echter Koloss von einem Spiel! Deshalb fragen sich viele Fans, wie viele Stunden Spielzeit anfallen, um möglichst viel von der Open World gesehen und alle Features ausprobiert zu haben.

Wir haben für euch mal nachgerechnet. Dank unserer Testversion konnten wir bereits mehr als einhundert Stunden in Hyrule verbringen. Deshalb versuchen wir uns für euch an einer präzisen Einschätzung, wie viel Lebenszeit ihr in Links neuestes Abenteuer investieren könnt.

So viel Spielzeit bietet Tears of the Kingdom

Wie ihr vermutlich bereits mitbekommen habt, bietet Tears of the Kingdom nicht nur eine gleich große Oberwelt von Hyrule wie der Vorgänger Breath of the Wild, sondern auch dutzende Himmelsinseln und einen ebenfalls gigantischen Untergrund in der Tiefe.

Ihr merkt, worauf das hinausläuft? Folgende Spielzeitempfehlung geben wir euch, gefolgt von einem ganz dicken Aber , also brav danach weiterlesen:

Nur die Hauptstory : Die Geschichte von Tears of the Kingdom könnt ihr in rund 30 Stunden durchspielen. Das ist aber ein theoretischer Wert, denn dafür müsstet ihr mit nur wenigen Herzen und schlechter Ausrüstung die teilweise anspruchsvollen Bosse besiegen.

: Die Geschichte von Tears of the Kingdom könnt ihr in durchspielen. Das ist aber ein theoretischer Wert, denn dafür müsstet ihr mit nur wenigen Herzen und schlechter Ausrüstung die teilweise anspruchsvollen Bosse besiegen. Hauptstory + Nebenaufgaben : Wenn ihr die Haupthandlung mitsamt einem Großteil der verfügbaren Nebenquests erledigen möchtet, plant ihr am besten mindestens 50 Stunden ein, Tendenz nach oben. Darin sind aber nicht die Schreine inkludiert, was uns zum nächsten Punkt bringt.

: Wenn ihr die Haupthandlung mitsamt einem Großteil der verfügbaren Nebenquests erledigen möchtet, plant ihr am besten ein, Tendenz nach oben. Darin sind aber nicht die Schreine inkludiert, was uns zum nächsten Punkt bringt. Kompletter Abschluss (100 %): Für die beinharten Zelda-Fans unter euch ist das die wohl wichtigste Angabe! Hauptstory, alle Nebenaufgaben, sämtliche Schreine und alle Krogs - verabschiedet euch an dieser Stelle von eurem Sozialleben. Erst nach mindestens 200 Spielstunden dürfen euch Familie und Freunde wieder kontaktieren!

Jetzt kommt das Aber : Tears of the Kingdom ist ein so gewaltiges Spiel, dass wir auch nach über einhundert Stunden die Spielzeit nur bestmöglich schätzen können. Es kommt einfach zu stark darauf an, wie ihr in diesem Spiel voranschreitet.

Habt ihr euren Langzeitbesuch in Hyrule bereits seit Monaten rot im Kalender eingetragen? Ist das Abonnement beim Pizzadienst eurer Wahl abgeschlossen, sind die Rollläden unten und steht genug Energy-Drink in Reichweite? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr Tears of the Kingdom angehen werdet! 100 Prozent? Oder nur die Story? Ein Mischmasch? Wir sind gespannt!