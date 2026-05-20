»Enttäuschend wäre noch untertrieben« – The Mandalorian & Grogu entlockt vielen Kritikern nur ein müdes Schulterzucken

So wirklich vom Hocker haut The Mandalorian & Grogu niemanden. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Sieben lange Jahre mussten Star-Wars-Fans nach Episode 9 auf einen neuen Kinofilm warten. Mit The Mandalorian & Grogu gibt’s jetzt endlich Nachschub, der vorab bereits viele skeptisch stimmte.

Ab dem 20. Mai 2026 gibt’s das neue Abenteuer von Din Djarin (Pedro Pascal) und seinem Findelkind auf der großen Leinwand zu sehen. Die ersten Kritiken fallen gemischt aus, und es scheint, als würde der Film keine allzu großen Emotionen hervorrufen.

Weniger noch: The Mandalorian & Grogu fühlt sich eher wie eine verlängerte Folge der Disney-Serie an. Wir gehen jetzt einmal ganz genau durch, was Kritiker gut und was schlecht finden.

Oder ihr schaut euch einmal direkt an, was unser Entertainment-Experte Vali zum Film sagt:

Worum geht’s in The Mandalorian & Grogu?

Nach den Ereignissen der dritten Staffel von The Mandalorian arbeitet Din Djarin (Pedro Pascal) mit seinem Findelkind jetzt offiziell für die Neue Republik als Kopfgeldjäger, um die letzten Reste des Imperiums auszumerzen.

Um wichtige Informationen zu erhalten, nehmen Mando und Grogu einen Auftrag der kriminellen Hutts an: Sie sollen Jabbas verschollenen Sohn Rotta (Jeremy Allen White) ausfindig machen und zurückbringen.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu könnt ihr euch ab dem 20. Mai 2026 im Kino anschauen.

2:12 »Willkommen zurück, Star Wars« - Der neue Trailer zu The Mandalorian & Grogu schürt nun doch die Vorfreude vieler Fans an

Autoplay

Gute Unterhaltung, aber kein epischer Star-Wars-Film

Auf Rotten Tomatoes sind Kritiker aktuell zu 60 Prozent positiv gestimmt. Rein von diesem Wert her ordnet sich der Film eher am hintersten Ende der Beliebtheitsskala der Reihe ein (via Rotten Tomatoes). Wie die Zuschauer The Mandalorian & Grogu wahrnehmen, bleibt noch abzuwarten.

Was finden Kritiker gut an The Mandalorian & Grogu?

Die Chemie von Mando und Grogu

Kurzweilige Unterhaltung

Herausragender Soundtrack von Ludwig Göransson

Starke Action

Welche Probleme gibt es?

Kein großes Kino-Epos

Keine Tiefe und eine dünne Story (belanglos und vergessenswert)

Keine Charakterentwicklung

Zu formelhaft und wiederholend

Pedro Pascal wirkt abwesend

Kritiken zu The Mandalorian & Grogu im Überblick Filmstarts (Wertung: 3,5/5 Sternen) Trotz der langen Kino-Abwesenheit sollte man von The Mandalorian & Grogu nicht das ganz große Star-Wars-Epos erwarten. Doch auch der klar abgesteckte Fokus macht die warmherzige Weltraum-Hatz der unschlagbaren Buddys zu einer durch und durch kurzweiligen Fortführung von The Mandalorian und damit zu einem Muss für alle Fans der Serie. Hier geht’s zur ganzen Kritik Moviepilot The Mandalorian & Grogu fehlt die erzählerische Eleganz in Bild und Wort, um als Plädoyer für Außenseiter und missverstandene Kreaturen zu überzeugen. Was bleibt, ist ein Film, der eine riesige Bandbreite an Effekten und Masken bemüht, jedoch zu keiner Sekunde die Schärfe und Wucht der vorherigen Star-Wars-Blockbuster besitzt. Im Geiste eher der heimliche dritte Teil der Ewok-Fernsehfilme aus den 1980ern. Hier geht’s zur ganzen Kritik Mama’s Geeky (Wertung: 2/5 Sternen) [...] Die Reaktionen waren bestenfalls gemischt, wobei sich die überwiegende Mehrheit des Publikums darauf einigte, dass es sich lediglich um einen ganz passablen Film handelte. Doch als eingefleischter Fan sollte nur okay nicht der Maßstab für die Rückkehr von Star Wars auf die Kinoleinwand sein. Was als aufregendes Versprechen begann, verkam schnell zu einem sich wiederholenden, abgestandenen Erlebnis, das sich für diese Figuren wie ein Rückschritt anfühlt. Es ist ein wunderschön gedrehter Film, mit einigen herausragenden Momenten für die Hardcore-Fans, doch ein hohles Drehbuch lässt letztendlich zunichte, was ein filmischer Triumph hätte sein können. Er gehört ins Streaming, nicht auf die große Leinwand. [...] Enttäuschend ist noch milde ausgedrückt. The Mandalorian & Grogu wirken wie ein zusammengewürfelter TV-Handlungsbogen, der eher auf Disney+ als im IMAX-Format zu Hause wäre. Hier geht’s zur ganzen Kritik Collider (Wertung: 6/10) Ist The Mandalorian & Grogu der schlechteste Star-Wars-Film, der je gedreht wurde? Ganz und gar nicht, denn hier gibt es jede Menge Spaß zu erleben. Ist es der beste der Reihe? Auch das trifft nicht zu, denn es könnte durchaus der vergessenswerteste und unbedeutendste Teil sein, den die Reihe bisher hervorgebracht hat. Andor, Maul – Shadow Lord, The Acolyte, Visions und vor allem die ersten Staffeln von The Mandalorian haben bewiesen, dass Star Wars so viel mehr sein kann als nur ein paar Schießereien und Raumschiffschlachten. Unter den richtigen Voraussetzungen kann es ein wahrhaft unvergessliches Kinoerlebnis sein, selbst wenn der Film nicht besonders gut ist. The Mandalorian & Grogu ist weder großartig noch schrecklich, und genau das macht ihn zu einem der frustrierendsten Werke in der weit, weit entfernten Galaxis. Hier geht’s zur ganzen Kritik Empire Magazine (Wertung: 3/5 Sternen) Was dabei allerdings ein wenig auf der Strecke bleibt, ist, die Handlung auf sinnvolle Weise voranzutreiben. Seltsamerweise wirkt es wie das bisher belangloseste Kapitel von The Mandalorian, wobei frühere Episoden der TV-Serie – oder sogar Teile des viel geschmähten Book of Boba Fett – einen größeren Einfluss auf die Erzählung hatten. Es ist dünner als entrahmte blaue Milch, wobei die langjährigen Serienverantwortlichen Jon Favreau (Regisseur und Co-Autor) und Dave Filoni (Co-Autor und neuer galaktischer Imperator des gesamten Franchise) weitgehend auf Nummer sicher gehen. Vielleicht war das nach der relativen Enttäuschung von The Rise of Skywalker alles, was nötig war oder beabsichtigt war. The Mandalorian & Grogu ist in erster Linie für Kinder gedacht, so wie George Lucas immer darauf bestand, dass Star Wars es sei, und unter diesen bescheidenen Voraussetzungen findet es seinen Weg. Hier geht’s zur ganzen Kritik Variety Trotz allem ist Grogu, genau wie Din Djarian, das, was er ist: ein unverhohlenes, fernsehtaugliches Maskottchen-Produkt. Diese beiden sind wie geschaffen für den kleinen Bildschirm, wo sie sich mit den erzählerischen Fäden anderer Star-Wars-Serien wie Ahsoka und The Book of Boba Fett verflechten können. Der ironische Grund, warum ich sagen würde, dass sie sich gut auf die große Leinwand übertragen lassen, ist, dass sie unser kollektives Gefühl gedämpfter Erwartungen mitbringen. Ich fand The Mandalorian & Grogu auf eine etwas flache Art unterhaltsam. Aber da der Film so wenig Anspruch erhebt, ist er im Grunde eine Einladung, sich in der leichten Star-Wars-Nostalgie zu suhlen, die in jedem Bild zu spüren ist. Hier geht’s zur ganzen Kritik IGN Movies (Wertung: 5/10) The Mandalorian & Grogu bietet pflichtbewusst weitere gut zwei Stunden Unterhaltung, in denen man Din Djarin und seinem entzückenden grünen Sohn dabei zusehen kann, wie sie zu verschiedenen Planeten fliegen und etwa alle 20 Minuten Räume von Monstern oder Gangstern säubern. Doch dies ist ein Star-Wars-Film, dem der Nervenkitzel, die Überraschungen, die Herausforderungen und jeglicher nennenswerter Neuzugang zur Reihe fehlen – ganz zu schweigen von einem echten Interesse daran, die Entwicklung und Veränderung der Figuren mitzuverfolgen. Das ist nicht der richtige Weg. Hier geht’s zur ganzen Kritik Slashfilm (Wertung: 4/10) Lob gebührt dem Oscar-prämierten Komponisten Ludwig Göransson, der ein John-Williams-ähnliches Gespür dafür hat, das Geschehen auf der Leinwand in jedem Moment mit einer grandiosen Filmmusik zu untermalen, die von Synthesizerklängen bis hin zu Orchesterklängen und wieder zurückreicht. Ansonsten haben die Zuschauer kaum etwas, woran sie sich festhalten können. Ist das wirklich das, was aus Star Wars geworden ist? Vielleicht war dieser missratene Budweiser-Super-Bowl-Trailer tatsächlich die ehrlichste und treffendste Marketingmaßnahme des Films: ein seichter, schamlos kommerzieller Werbespot, um Merchandise zu verkaufen. Es gab schon schlechtere Filme und es wird unweigerlich noch schlechtere geben. Dieser hier fühlt sich jedoch definitiv wie der Langweiligste an – einer, dessen Philosophie zu sein scheint: Man kann nicht daneben schlagen, wenn man sich nicht die Mühe macht, den Schläger von den Schultern zu nehmen. Das könnte seine größte Sünde von allen sein. Hier geht’s zur ganzen Kritik

Falls ihr gerne noch eine visuelle Kritik sehen möchtet – hier ist das Video unseres lieben Kollegen Marco von Nerdkultur:

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Jetzt seid ihr gefragt: Freut ihr euch schon auf The Mandalorian & Grogu oder seit ihr jetzt noch skeptischer? Schaut ihr euch den Film trotzdem im Kino an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

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