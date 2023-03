The Mandalorian: Die gigantische Kreatur in Staffel 3 Folge 2 erklärt

Wir verraten euch, was es mit dem schockierenden Ende von Kapitel 18: Die Minen von Mandalore der Star Wars-Serie The Mandalorian auf sich hat. Bildquelle: Disney/Lucasfilm.

Habt ihr die neueste Folge der dritten Staffel The Mandalorian gesehen? Wir gehen mal stark davon aus, sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht auf diesen Artikel geklickt. Hier erfahrt ihr nämlich, was es mit der gigantischen Kreatur auf sich hat, die sich am Ende von Kapitel 18 blicken lässt - dem sogenannten Mythosaurier - und was der für die Zukunft der Star Wars-Serie bedeuten könnte.

Was ist in Staffel 3, Folge 2 passiert? In Kapitel 18: Die Minen von Mandalore verschlägt es nicht nur Din Djarin (Pedro Pascal), sondern auch Bo-Katan Kryce (Katee Sackhoff) auf den Heimatplaneten der Mandalorianer. Dort sucht Din die heiligen Gewässer unter den Minen auf, um so für seine Sünden Buße zu tun und wieder zum Kult der Waffenschmiedin zurückkehren zu können.

In dem Wasser wird Din aber plötzlich unter die Oberfläche gezogen, weswegen er erneut von Bo-Katan gerettet werden muss. Dabei stoßen sie auf eine gigantische Kreatur, die der ein oder andere Star Wars-Fans bereits kennen dürfte: einen Mythosaurier.

Din Djarin und Bo-Katan Kryce haben in Kapitel 18 von The Mandalorian den uralten Mythosaurier wahrscheinlich aus seinem wohlverdienten Schlaf geweckt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Was ist überhaupt ein Mythosaurier?

Klären wir zuerst die wichtigsten Fakten. Bei dem Myhtosaurier handelt es sich um eine legendäre Kreaturen, die einst über ein antikes Mandalore streiften. Legenden berichten davon, wie nur die besten Krieger ihrer Zunft die Biester zähmten und sogar ritten.

Zur Zeit von The Mandalorian gelten die Mythosaurier als Resultat der großen Kriege zwischen den Jedi und Mandalorianern längst als ausgestorben. Tatsächlich hat schon tausende Jahre zuvor niemand mehr eins der Monster zu Gesicht bekommen, geschweige denn geritten.

Warum sind die Mythosaurier so wichtig?

Der Mythos um die Mythosaurier spielt in der mandalorianischen Kultur eine wichtige Rolle, vor allem unter den Mandalorianern, die sich stark mit alten Traditionen und Kulturen des Volks identifizieren. So klärte etwa die Waffenschmiedin in The Book of Boba Fett über die Signifikanz der Biester auf.

Demnach prophezeien uralte Sagen den Aufstieg des Mythosauriers, was den Anbruch eines neuen Zeitalters für Mandalore verkündet. Der Mythosaurier steht dabei in direkter Verbindung mit dem sogenannten Mand’alor - dem Herrscher über Mandalore und die Mandalorianer, der das Darksaber schwingt und den Mythosaurier reitet.

Referenzen an den Mythosaurier lassen sich übrigens überall im Star Wars-Universum finden. So ziert unter anderem ein Schädelsymbol der Wesen die Rüstung des Kopfgeldjägers Boba Fett sowie die Schmiede der Children of the Watch-Anführerin.

Was bedeutet das nun für Din Djarin?

Es lässt sich darüber diskutieren, ob nun Din Djarin oder Bo-Katan Kryce nun für die Rückkehr des Mythosauriers verantwortlich ist. Entsprechend gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sich die Rückkehr der legendären Kreatur auf Mandalore, die überall in der Galaxis verstreuten Mandalorianer und eben Din Djarin sowie Bo-Katan auswirkt.

Mindestens zwei Möglichkeiten müssen dafür in Betracht gezogen werden:

Din Djarin als Mand'alor: Als rechtmäßiger Besitzer des Darksaber würde der Mythosaurier Din Djarins (unfreiwilligen) Anspruch auf den Thron Mandalores weiter festigen. Din könnte so die Mandalorianer unter sich vereinen und Mandalore zu alter Stärke zurückführen.

Als rechtmäßiger Besitzer des Darksaber würde der Mythosaurier Din Djarins (unfreiwilligen) Anspruch auf den Thron Mandalores weiter festigen. Din könnte so die Mandalorianer unter sich vereinen und Mandalore zu alter Stärke zurückführen. Bo-Katan als Mand'alor: Da Din Djarin kein Interesse an dem Thron Mandalores hat, könnte Bo-Katan ihre Ambitionen als Herrscherin wieder aufgreifen. Vielleicht, indem sie nun doch mit Din um das Darksaber ringt. Vielleicht, indem sie über Mandalore herrscht und Din als ihr Champion agiert.

Spannend wird natürlich auch, wie sich insgesamt die Enthüllungen von Kapitel 18 auf Din Djarin und Bo-Katan auswirken. So wurde Din offenbart, dass Mandalore trotz der Doktrin der Children of the Watch kein vergifteter beziehungsweise verfluchter Planet ist. Bo-Katan wiederum wurde Zeuge davon, wie sich eine uralte Legende bewahrheitet, die sie zuvor als Aberglauben abgetan hatte.

Mehr werden wir natürlich erst in den restlichen sechs der insgesamt acht Folgen von Staffel 3 erfahren. Und selbst damit wird The Mandalorian noch nicht beendet, Serien-Schöpfer Jon Favreau hat bereits eine vierte Season der Star Wars-Serie geschrieben. Wie genau es mit dem Mythosaurier, dem Darksaber und Mandalore weitergeht, könnte also auch erst früher als später beantwortet werden.

Was glaubt ihr: Was hat die Ankunft des Mythosauriers für Din Djarin, Bo-Katan Kryce und die Mandalorianer sowie Mandalore zu bedeuten? Wer wird die gigantische Kreatur zähmen und reiten? Wer sollte eurer Meinung nach über das Kriegervolk herrschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!