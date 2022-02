Book of Boba Fett: Staffel 2 - Wie stehen die Chancen für neue Folgen?

Am 9. Februar 2022 erschien mit Kapitel 7 die (vorerst) letzte Folge The Book of Boba Fett auf Disney Plus. Doch wie geht es nach dem Finale weiter? Kommt eine Staffel 2? Wir verraten euch, wie es momentan um eine Fortsetzung steht.

Bekommt Boba eine 2. Staffel?

Disney plant (noch) keine Fortsetzung

Staffel 2 nicht offiziell angekündigt: Zum aktuellen Zeitpunkt hat Disney keine zweite Staffel für The Book of Boba Fett angekündigt. Hauptdarsteller Temuera Morrison selbst verkündete im Juli 2021 gegenüber Express, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Gespräche für eine Fortsetzung nach der ersten Season gegeben hätte. Das ist allerdings wenig verwunderlich, ist The Book of Boba Fett als Spin-off zu The Mandalorian ohnehin eher auf eine Staffel ausgelegt.

Natürlich schließt das eine Fortsetzung nicht zwangsläufig aus. Sollten Disney und Lucasfilm feststellen, dass die Fans nach mehr Boba-Folgen hungern, dürfte natürlich früher oder später eine weitere Staffel angekündigt werden. Zumindest momentan solltet ihr euch aber erstmal gedulden, bis Disney diesbezüglich eine offizielle Ansage trifft.

Temuera Morrison hofft auf neue Folgen

Der Wille ist da: Hauptdarsteller Temuera Morrison dürfte aber zweifelsohne für eine zweite Staffel zu haben sein. In Interviews bekundete er stets sein Interesse, die Geschichte von Boba Fett fortzuführen. Er selbst vermutet außerdem, dass Disney erstmal das Feedback von Fans wie Kritikern abwartet, um zu sehen, wie viel Interesse an dem Charakter überhaupt noch besteht.

Deswegen hofft Morrison auf Unterstützung der Fans: Erst kürzlich verkündete er, dass Boba Fett in einer potenziellen Staffel 2 beispielsweise Jagd auf Mace Windu machen könnte - dem Mörder seines Vaters Jango. Im Zuge dessen spekulierte er indirekt auf, dass dies durchaus möglich sei, sofern denn genug Interesse seitens der Zuschauer dafür bestünde.

Unsere Einschätzung: Kommt eine Staffel 2?

Leichte Spoiler-Warnung! Seid ab dieser Stelle vor leichten Spoilern gewarnt: Wir gehen zwar nicht explizit auf die Handlung oder bestimmte Momente der letzten Folge ein, thematisieren aber, an welchen Punkt der Titelheld am Ende seiner eigenen Serie angelangt.

Die Handlung wäre jetzt abgeschlossen: The Book of Boba Fett hat die Geschichte des (ehemaligen) Kopfgeldjägers eigentlich bereits zu einem stimmigen Ende geführt. Boba Fetts persönliche Reise, die in der Post-Credits-Szene von The Mandalorian Staffel 2 ihren Anfang fand, wurde in Kapitel 7 seines eigenen Spin-offs beendet.

Wiedersehen trotzdem wahrscheinlich: Staffel 1 von The Book of Boba Fett endet (trotz Post-Credits-Szene) also ohne Cliffhanger oder Ausblick auf weitere Abenteuer von Boba Fett. Eine zweite Staffel wäre also nicht unbedingt notwendig . Wir könnten uns vorstellen, dass Fett stattdessen für Gastauftritte für andere Star Wars-Serien - allen voran Staffel 3 von The Mandalorian - zurückkehrt. Figuren wie Fennec Shand, Black Krrsantan und Cobb Vanth werden wir mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls wiedersehen.

Davon würde wahrscheinlich auch der Charakter selbst profitieren. Viele Kritiker und Fans zeigten sich von den ersten vier Episoden von The Book of Boba Fett nur bedingt begeistert. Vor allem nach der beeindruckend inszenierten Rückkehr von Boba Fett in Staffel 2 von The Mandalorian. In Kapitel 5 und 6 der Serie spielte Boba wenig bis gar keine Rolle, die trafen dafür wiederum den Nerv vieler Zuschauer - so zum Beispiel auch Dimi:

Boba Fett scheint sich also besser zum Neben- als Hauptcharakter zu eignen. Eigentlich nur passend, spielte der Kopfgeldjäger in Episode 5 - Das Imperium schlägt zurück und Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter eine Nebenrolle, hinterließ aber trotzdem einen bleibenden Eindruck.

Andere Rollen für Temuera Morrison? Außerdem könnte Disney bereits andere Pläne für Temuera Morrison haben: Der Schauspieler selbst gab zu verstehen, dass er auch an Auftritten als Captain Rex oder Commander Cody interessiert wäre, die ebenfalls Klone von Jango Fett sind. Es wäre beispielsweise naheliegend, dass Morrison als Rex in der angekündigten Ahsoka-Serie auftritt. Zu diesem Zeitpunkt handelt es sich aber hierbei um bloße Spekulation.

The Mandalorian: Wann kommt Staffel 3?

Release angeblich Ende 2022: Einem Bericht zufolge soll Staffel 3 von The Mandalorian im Winter 2022 auf Disney Plus starten. Offiziell bestätigt ist das aktuell nicht, aber durchaus realistisch. Der Dreh der neuen Folgen um Din Djarin (Pedro Pascal) begann im Oktober 2021. Rechnet man die Post-Produktion mit ein, wäre ein Release Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 naheliegend.

Einen Trailer oder Story-Detail zur dritten Season von The Mandalorian gibt es aktuell nicht. Dass hier Charaktere wie Boba Fett, Fennec Shand, Cobb Vanth oder sogar Black Krrsantan eine Rolle spielen, wäre aber durchaus wahrscheinlich. Immerhin plant Disney angeblich sowieso, die eigenen Star Wars-Serien stark miteinander zu verknüpfen.

Wir rechnen also fest mit einer Rückkehr von Boba Fett - selbst wenn die nicht im Zuge einer Staffel 2 seiner eigenen TV-Serie erfolgt. Und bevor Staffel 3 von The Mandalorian auf Disney Plus (hoffentlich) Ende 2022 startet, schlagen sowieso noch weitere Star Wars-Serien wie zum Beispiel Kenobi mit Ewan McGregor auf. Alle Infos dazu findet ihr in unserer großen Übersicht:

Wie steht ihr zu einer möglichen Staffel 2 für The Book of Boba Fett: Würdet ihr euch über eine Fortsetzung seiner persönlichen Serie freuen oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!