Erst vor wenigen Monaten feierte The Matrix sein 20-jähriges Jubiläum, jetzt wird die Sci-Fi-Reihe der Wachowski-Geschwister tatsächlich nochmal im Kino fortgesetzt: Für The Matrix 4 kehren Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in ihren Rollen als Neo und Trinity zurück.

Doch kein Reboot: Matrix 4 bringt Keanu Reeves als Neo zurück

Wie Variety berichtet, wird Lana Wachowski das Drehbuch gemeinsam mit Aleksander Hermon und David Mitchell schreiben und den Film selbst in Szene setzen. Ob ihre Schwester Lilly Wachowski ebenfalls an The Matrix 4 beteiligt ist, ist aktuell nicht bekannt. Die Wachowksi-Geschwister machten sich 1999 mit dem ersten Matrix-Film einen Namen, auch wenn ihre Filme seitdem nie mehr die gleiche Qualität erreichten.

Genauso ist bekannt wenig, wann der Film in den Kinos starten soll. Da die Produktion im Frühjahr 2020 beginnen könnten, ist mit dem Film 2021 oder spätestens 2022 zu rechnen. Mittlerweile hat sich auch Geof Darrow, der Conceptual Designer auf Twitter zu Wort gemeldet und verraten, dass die meisten Mitglieder des ursprünglichen Cast zurückkehren werden.

Demnach könnte neben Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity auch Laurence Fishburne als Morpheus für The Matrix 4 zurückkehren. Variety zufolge ist jedoch nicht auszuschließen, dass ein jüngerer Schauspieler in der Rolle auftritt - dabei handelt es sich jedoch um eine unbestätigte Information.

In den vergangenen Monaten kamen Gerüchte um ein mögliches Matrix-Reboot mit Michael B. Jordan (Black Panther, Creed) in der Hauptrolle des Neo auf, allerdings schien das Projekt nie aus den Kinderschuhen herausgekommen zu sein.