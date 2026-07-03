The Mighty Nein: Wieso spricht einer der Helden der grandiosen Fantasy-Serie eigentlich Deutsch? Wir haben seinen Erfinder gefragt

Liam O'Brien spricht Caleb nicht nur in The Mighty Nein - er hat den Magier erfunden. Bildrechte: Critical Role / Amazon.

The Mighty Nein? Was ist denn das für ein seltsamer Name? Die Heldentruppe der gleichnamigen DnD-Serie wird vor allem deshalb so genannt, da einer von ihnen mit einem deutschen Akzent spricht. Der Magier Caleb Widogast flechtet immer mal wieder deutsche Begriffe in seine Sätze ein und »Nein« kommt eben ganz besonders häufig vor.

Das ist aber nicht nur in der wirklich hervorragenden Animationsserie so, deren erste Staffel Ende 2025 bei Amazon Prime ausgestrahlt wurde. Die Serie basiert wie der Vorgänger The Legend of Vox Machina auf der realen DnD-Runde der weltweit sehr erfolgreichen Streamer-Gruppe Critical Role.

Caleb wurde hier über hunderte Stunden hinweg in einer epischen DnD-Kampagne von seinem Synchronsprecher Liam O'Brien verkörpert. Allerdings stammt Liam überhaupt nicht aus Deutschland und spricht auch eigentlich so gut wie gar kein Deutsch. Was hat ihn also zu dieser Entscheidung bewegt?

Wir konnten im Rahmen der großen Live-Tour von Critical Role, Echoes of Exandria, mit Liam O'Brien sprechen und kamen dabei auch auf Calebs deutschen Akzent.

2:09 The Mighty Nein hat ein Problem: Auf Deutsch wird euch eine große Besonderheit der Fantasy-Serie durch die Lappen gehen

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Warum hat Caleb einen deutschen Akzent?

In der Welt von The Mighty Nein wird Calebs Sprache natürlich nicht Deutsch genannt, sondern Zemnian. Da Liam selbst nur ganz wenige Brocken Deutsch beherrscht, ist Zemnian auch nicht exakt mit Deutsch gleichzusetzen. Die Inspiration für die Sprache ist aber natürlich gut hörbar: das Deutsche.

Im Interview haben wir Liam O'Brien gefragt, wie es dazu kam. Denn anfangs hatte er gar nicht vorgehabt, Caleb überhaupt einen Akzent zu geben:

Das erste Konzept war, einen Charakter zu erschaffen, der ein Schurke in seiner eigenen Geschichte ist. Initial hatte er keinen Akzent. Aber als uns Matt [Mercer, der Spielleiter] mehr darüber erzählte, wo wir uns in Exandria befinden, wie die Welt so ist und was seine Inspirationen sind, sprach er über deutsche und russische Einflüsse auf die Akzente und die Kultur.

Das schien Liam wohl dann doch zu reizen, denn schon lange vor Critical Role hatte Liam schon Kontakt zu Deutschland und hat sich sogar eine Zeit lang hier aufgehalten. Daher erwuchs eine gewisse Faszination für die deutsche Sprache – zumal er schon immer gerne mit Akzenten arbeitete, auch als Schauspieler auf der Theaterbühne.

Ich hatte immer Spaß daran, die Sprache in der Highschool zu lernen. Damals war ich auch bei einem Austauschprogramm und bin nach Deutschland gereist. Ich hatte also gute Erinnerungen daran und dachte, es wäre eine unterhaltsame zusätzliche Ebene zu dem, was ich eh schon vorbereitet hatte.

Einen Charakter für eine Show bauen

Im selben Interview sprach Liam auch darüber, wie er Charaktere für Critical Role überhaupt erstellt und was ihn dabei beeinflusst. So ist ihm gar nicht so wichtig, dass die Charaktere ein großes Publikum erreichen oder in einer Animationsserie auftauchen können. Laut Liam geht es vor allem darum, dass ihre Geschichten die Tiefe eines Charakters auch abbilden können und Vertrauen in seine Mitspielerinnen und Mitspieler.

Aber eigentlich geht es einfach darum, dass meine Freunde, mit denen ich das mache, zu den talentiertesten Menschen der Welt gehören. Und wir haben ein tiefes, tiefes Vertrauen zueinander und natürlich eine gute Chemie, und wir kennen einfach die Arbeitsweise und die Macken des anderen. Und deshalb vertrauen wir einander, dass wir in die Tiefe gehen, düster werden, urkomisch oder schockierend sein können.

Jeder von Liams Charakteren entstand dann auch auf immer andere Art und Weise. So soll Vax von Vox Machina eher ein Unfall gewesen sein, während er Caleb sehr genau geplant hatte. In Campaign 3 wollte er mit Orym einen Helden, an den er selbst damals glauben musste, und mit Hal in der aktuellen Kampagne wollte er sich einen persönlichen Traum vom eigenen Theater erfüllen.

Liam und Critical Role sind für ihre Tour bald auch in Deutschland zu sehen. Am 6. Juli findet in Berlin erstmals eine Show in Deutschland statt, bei der der gesamte, originale Cast auf der Bühne steht.