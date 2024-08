Netflix legt One Piece neu auf und jetzt gibt's erste Bilder zu dem Serien-Remake

Netflix schraubt aktuell nicht nur an einer, sondern gleich zwei neuen TV-Serien zu One Piece. Bildquelle: Netflix

Ihr wollt euch mal an One Piece heranwagen, aber euch nicht durch 1.122 Manga-Kapitel und 1.115 Folgen des Anime kämpfen? Dann hat Netflix gleich zwei Alternativen für euch: Die Live-Action-Verfilmung, bei der momentan an Staffel 2 gearbeitet wird. Und ein Remake der Animationsserie, die nochmal alles auf Anfang setzt.

Wie sieht das Remake von One Piece aus?

Das Remake hört auf den offiziellen Titel The One Piece und wird von Netflix gemeinsam mit Studio Wit produziert. Aktuell befindet sich das Projekt noch in seiner Konzeptphase, deswegen dürfte der Release noch eine Weile auf sich warten lassen.

Jetzt gibt es aber zumindest schon mal erste Konzeptbilder und auch eine Handvoll Details, die langsam, aber sicher, ein immer konkreteres Bild von The One Piece zeichnen.

Was ihr zu The One Piece wissen solltet

Hier die wichtigsten Infos im Überblick:

Alles auf Anfang: The One Piece beginnt nochmal ganz von vorn, dabei soll die Geschichte auf die wichtigsten Ereignisse zusammengekürzt werden, um gerade bei Neulingen Anklang zu finden.

The One Piece beginnt nochmal ganz von vorn, dabei soll die Geschichte auf die wichtigsten Ereignisse zusammengekürzt werden, um gerade bei Neulingen Anklang zu finden. Das Ende ist (vorerst) in Sicht: Aktuell wird an einer Neuauflage der East-Blue-Saga gearbeitet. Damit endet die Geschichte, sobald Ruffy, Zorro, Nami, Sanji, Lysop und Chopper Logue Town verlassen.

Aktuell wird an einer Neuauflage der East-Blue-Saga gearbeitet. Damit endet die Geschichte, sobald Ruffy, Zorro, Nami, Sanji, Lysop und Chopper Logue Town verlassen. Es kommt auf die Fans an: Ob es danach weitergeht, hängt ganz davon ab, wie gut die Serie ankommt und das Interesse groß genug daran ist.

Ob es danach weitergeht, hängt ganz davon ab, wie gut die Serie ankommt und das Interesse groß genug daran ist. Ein breiteres Bild: Das Bildformat entspricht modernen Standards - also dem 16:9- anstelle des alten 4:3-Verhältnisses.

Das Bildformat entspricht modernen Standards - also dem 16:9- anstelle des alten 4:3-Verhältnisses. Die Plattform steht natürlich fest: The One Piece wird exklusiv bei Netflix laufen.

Wie genau The One Piece letztendlich aussehen wird, zeigt nun das neue 20-minütige Behind-the-Scenes-Video. Und dabei bekommt der Manga-Schöpfer Eiichiro Oda offenbar seinen Willen, der nicht will, dass das Remake einfach nur seine Vorlage kopiert.

Stattdessen setzt Wit Studio auf einen eigenen Look, der geradezu aus einem Kinderbuch stammen könnte. Dafür hat der Studio-Chef Masashi Koizuka gemäß seiner eigenen Aussage vor allem junge Künstler seines Teams auf The One Piece angesetzt. Denn die sind immerhin mit One Piece aufgewachsen und können das in ihre Arbeit einfließen lassen.

Wann genau The One Piece bei Netflix startet, ist aktuell nicht bekannt. Vor 2025 sollte ihr aber wahrscheinlich nicht damit rechnen.

Mehr zu One Piece und wie es zum Beispiel mit der Live-Action-Serie von Netflix weitergeht, könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen.

Was haltet ihr davon, dass der Anime zu One Piece ein Remake spendiert bekommt? Werdet ihr darauf einen Blick riskieren oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!