One Piece: Der Manga-Schöpfer teilt seine Idee für Staffel-2-Chopper und die ist schlimm

Für Staffel 2 von One Piece ist bereits bestätigt: Chopper soll definitiv auftreten! Bildquelle: Toeii Animation

Für Staffel 2 von One Piece stellt sich die große Frage: Wie wird das Mensch-Rentier Tony Chopper in der Realverfilmung aussehen? Der Schöpfer des Mangas Eiichiro Oda teilt nun seine ganz persönliche (und ziemlich absurde) Idee dazu, die Netflix hoffentlich ignoriert.

Wie Chopper laut Oda aussehen könnte

Oda hat sich mit dem folgenden Design aber ohnehin einen Scherz erlaubt, allzu ernst solltet ihr den folgenden Entwurf also nicht nehmen. Veröffentlicht wurde das … gewöhnungsbedürftige Design von Fanliebling Chopper in der neuesten Ausgabe von SBS - einem speziellen Q&A-Format, in dem Oda sich den Fragen der Community stellt.

Und dabei hat der Schöpfer von One Piece eben seine fantastische Idee geteilt, wie Chopper in der zweiten Staffel 2 der Netflix-Serie aussehen könnte:

Wenig überraschend sieht Chopper hier wie ein Rentier mit Hut, Hosen und Rucksack aus. Im direkten Vergleich hat der Schiffsarzt von Ruffys Strohhut-Piraten im Manga beziehungsweise Anime wesentlich menschlichere Züge. Wie Netflix Choppers Design für die zweite Staffel genau umsetzt, bleibt aktuell noch offen.

Wir wissen aber zumindest schon einmal, dass die Verantwortlichen von One Piece dabei auf dieselben Tricks zurückgreifen wollen, wie zum Beispiel bei Arlong und dessen Fischmensch-Piraten. Soll heißen: Weniger CGI, mehr handgemachte Effekte und Prothesen.

Für das Design von Chopper in Staffel 2 von One Piece, wollen die Verantwortlichen der Netflix-Serie wie bei Arlong und seinen Fischmensch-Piraten vorgehen. Bildquelle: Netflix

So geht es mit One Piece auf Netflix weiter

Falls ihr euch fragt, wann Staffel 2 von One Piece überhaupt kommt: Aktuell ist nicht bekannt, zu welchem Release-Termin die neuen Folgen der Netflix-Serie aufschlagen. Das Drehbuch für die zweite Season ist zwar schon fertig, aktuell kann die Produktion aufgrund des anhaltenden Schauspieler-Streiks aber nicht beginnen.

Die Produzenten von Netflix haben zumindest schon verraten: Sobald sie mit Staffel 2 beginnen können, dürfte es mindestens noch ein Jahr bis zu 18 Monate dauern. Was genau in den kommenden Folgen der Live-Action-Serie passieren könnte beziehungsweise dürfte, haben wir für euch bereits in den folgenden Artikeln behandelt:

Wie gut hat euch die erste Staffel der Netflix-Serie gefallen? Freut ihr euch darüber, dass One Piece eine zweite Staffel bekommt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die kommenden Folgen der Live-Action-Adaption? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!