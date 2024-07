One Piece: Ein großer Fan-Wunsch wird in Staffel 2 der Netflix-Serie definitiv nicht in Erfüllung gehen

Mit Jamie Lee Curtis in Staffel 2 in One Piece wird es leider nichts. Die 65-jährige Schauspielerin wäre liebend gerne in der Rolle von Dr. Kureha aufgetreten. Bildquelle: FX/Disney

Aus der Traum: Jamie Lee Curtis wird in Staffel 2 von One Piece nicht in der Rolle Dr. Kureha auftreten. Und das, obwohl sich das so ziemlich jeder gewünscht hätte.

Die 65-jährige Oscar-Preisträgerin ist immerhin eine bekennende One-Piece-Liebhaberin. Und das hat natürlich längst die Community hinter dem Manga und Anime mitbekommen.

Aus diesem Grund fordern Fans schon seit Jahren, dass Curtis unbedingt eine Rolle in einer Realverfilmung von One Piece spielen soll - konkret eben die der Mentorin von Ruffys Schiffarzt Tony Tony Chopper.

Warum Jaime Lee Curtis doch nicht Dr. Kuhera spielt

Diesem Wunsch sind sich auch die Macher der Netflix-Serie mehr als bewusst. Erst Ende 2023 machte mit Matt Owens sogar der Showrunner persönlich Hoffnung darauf, dass Curtis endlich ein Teil von One Piece wird.

Owens verriet zu dem Zeitpunkt, dass man die Rolle von Kureha für Staffel 2 der Netflix-Serie der Schauspielerin auf den Leib schreiben würde. Außerdem hätte man sogar Kontakt mit Jamie Lee Curtis beziehungsweise ihrem Team aufgenommen.

Jetzt kommt allerdings die Ernüchterung: Im Gespräch mit Deadline offenbart Owens, dass es mit Curtis als Kureha nun doch nicht klappt. Die Schauspielerin sei schlichtweg zu beschäftigt und bereits vertraglich an zu viele andere Projekte gebunden, als dass sie für die Dreharbeiten der zweiten Staffel One Piece Zeit finden könnte.

Wer damit statt Jamie Lee Curtis in der Rolle von Dr. Kureha auftreten wird, ist aktuell nicht bekannt.

Dr. Kureha ist 141 Jahre jung und Choppers Mentorin, die in Staffel 2 der Netflix-Serie definitiv eine wichtige Rolle spielen dürfte. Bildquelle: Toei Animation

Wann startet Staffel 2 von One Piece bei Netflix?

Die Dreharbeiten sind erst vor Kurzem gestartet und sollen bis in den Dezember 2024 andauern. Fans müssen sich definitiv auf eine lange Wartezeit einstellen, wie Becky Clements (ebenfalls Showrunner) bestätigt.

Einen konkreten Release-Termin nennt Clements nicht, ihr zufolge steht den Verantwortlichen hinter der Netflix-Serie ein VFX-lastiges Jahr bevor. Damit meint sie, dass bei Staffel 2 zuhauf digitale Effekte zum Einsatz kommen, die eine viel Zeit und Ressourcen beanspruchen. Es ist anzunehmen, dass die Postproduktion länger dauern könnte, als es bei anderen Serien der Fall ist.

1:33 One Piece: Seht hier den offiziellen Startschuss für die Produktion von Staffel 2 bei Netflix

Da in den kommenden Folgen von One Piece immer mehr verrückte Teufelskräfte eine Rolle spielen, zwei Riesen mittlerweile offiziell bestätigt wurden und es früher oder später nach Alabasta gehen wird, dürfte das Kenner der Vorlage nicht unbedingt verwundern.

Mehr dazu, was aktuell bei One Piece passiert und was schon jetzt zu Staffel 2 der Netflix-Serie bekannt ist, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Wie gut hat euch die Realverfilmung des Kult-Mangas/Anime Eiichiro Oda gefallen? Freut ihr euch darüber, dass eine zweite Staffel kommt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die kommenden Folgen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!