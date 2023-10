Trotz mauer Kritiken: Sylvester Stallones 100 Millionen Dollar teurer Superhelden-Film wird fortgesetzt

The Samaritan 2 mit Sylvester Stallone befindet sich in Arbeit. Bildquelle: Amazon Prime Video

Erinnert ihr euch noch an The Samaritan? Der 100 Millionen US-Dollar teure Superhelden-Film mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle startete im August 2022 bei Amazon Prime Video und thronte dort drei Wochen lang nach Release an der Spitze der Charts.

Allerdings kassierte The Samaritan recht maue Kritiken. Der Film von Regisseur Julius Avery (Operation: Overlord) kommt auf Rotten Tomatoes im Durchschnitt mit gerade einmal 38 Punkten daher. Bei Metacritic verdient sich The Samaritan 45 Prozent, bei IMDb sieht es mit 5,7 von 10 Punkten zumindest etwas rosiger aus.

The Samaritan 2 kommt mit Sylvester Stallone

Trotzdem befindet sich The Samaritan 2 in Arbeit. Einem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge haben die Amazon MGM Studios das Drehbuch für die Fortsetzung bei Bragi F. Schut in Auftrag gegeben, der schon das Skript des ersten Teils verantwortete. Stallone ist nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Produzent wieder mit an Bord.

Details zur Story von The Samaritan 2, wie sich der Cast zusammensetzt und wann das Superhelden-Sequel erscheinen soll, bleiben aktuell noch offen. Allerdings solltet ihr nicht vor 2025 damit rechnen, da sich das Projekt noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium befindet. Veröffentlicht dürfte der Film erneut exklusiv bei Amazon Prime Video werden.

Ihr fragt euch, worum es in The Samaritan überhaupt geht? Die Handlung dreht sich um den 13-jährigen Sam (Javon Walton), der glaubt, dass es sich bei seinem Nachbar Mr. Smith (Stallone) in Wahrheit um einen Superhelden handelt. Und tatsächlich wohnt nebenan der Superheld Samaritan, der angeblich vor 25 Jahren im Kampf gegen seinen Erzfeind Nemesis umkam. Sam macht es sich nun zur Aufgabe, Samaritan aus dem Ruhestand zu zerren, während seine Heimatstadt im Verbrechen und Chaos versinkt.

Den offiziellen Trailer zu The Samaritan könnt ihr euch wie folgt ansehen:

2:25 Samaritan im Trailer: Amazon-Film macht Sylvester Stallone zum düsteren Superhelden

Bei Zuschauern traf der düstere Superhelden-Ansatz von The Samaritan offenbar einen Nerv, wurde der Film bei Prime Video immerhin auch fleißig geguckt. Bei Rotten Tomatoes kommen die User-Wertungen immerhin auf durchschnittlich 71 Prozent. Das dürfte ausgereicht haben, um für Amazon eine Fortsetzung zu rechtfertigen.

Stallones Abstecher zu Marvel und DC: Übrigens handelt es sich bei The Samaritan nicht um die einzige Superhelden-Rolle, die Stallone vorweisen kann. In James Gunns Guardians of the Galaxy trat der Schauspiel-Veteran als Stakar Ogord a.k.a. Starhawk auf und in The Suicide Squad lieh er King Shark seine Stimme.

Habt ihr The Samaritan mit Sylvester Stallone bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Film bei Amazon Prime Video gefallen? Freut ihr euch darüber, dass eine offizielle Fortsetzung kommt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was ist eurer Meinung nach der beste Superhelden-Film, der nichts mit Marvel oder DC zu tun hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!