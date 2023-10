James Bond erfindet sich nach Daniel Craig neu, doch darauf müssen Fans noch lange warten

Daniel Craig war in fünf Filmen James Bond, jetzt steht ein Neustart für 007 an. Bildquelle: Universal Pictures

Ihr fragt euch, wie es mit James Bond nach dem Abschied von Daniel Craig weitergeht? Dann haben wir ernüchternde Nachrichten für euch: Die legendäre Filmreihe um den britischen Geheimagenten soll sich neu erfinden, doch damit haben die Verantwortlichen hinter den Kulissen noch gar nicht angefangen .

Das kann definitiv noch dauern

Das enthüllte Barbara Broccoli persönlich - wie The Guardian berichtet. Die Produzentin der Abenteuer von 007 ist die Ansprechpartnerin schlechthin, wenn es um die Bond-Filme geht. Broccoli übernahm nach dem Tod ihres Vaters Albert R. die Verantwortung über die Reihe, der seit 1977 bei fast allen 007-Produktionen im Spiel hatte.

Demnach lässt die Rückkehr von James Bond in neuem Gewand noch eine ganze Weile auf sich warten. Broccoli zufolge wird die Suche nach Daniel Craigs Nachfolger und die Neuerfindung von James Bond ein sehr langer Weg . Schon für Craig oder auch Pierce Brosnan zuvor wurde 007 modernisiert und an den jeweils aktuellen Zeitgeist angepasst - demnach dürfen sich Fans darauf auch für den nächsten Bond einstellen.

Was wissen wir bisher über die Zukunft von James Bond?

Noch ist nicht bekannt, wer Daniel Craigs Nachfolge antritt. Als großer Favorit galt bisher Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train, Kick-Ass, Kraven the Hunter). Über Schauspieler wie Henry Cavill, Taron Egerton, Will Poulter, Dev Patel, Henry Golding, Regé-Jean Page, Tom Hardy, Idris Elba oder Robert Pattinson wurde ebenfalls schon ausgiebig diskutiert.

Warum Aaron Taylor-Johnson die perfekte Wahl für den nächsten Bond wäre (zumindest, wenn es nach Marco Risch von Nerdkultur geht), erfahrt ihr in dem folgenden Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wer dreht den nächsten Bond? Derweil kochten außerdem Gerüchte hoch, dass Christopher Nolan (Oppenheimer, Inception, The Dark Knight) die Regie für den nächsten James Bond übernehmen könnte. Nolan selbst hätte sogar Interesse daran, solange sein Film einen Reboot darstellen dürfte - mehr dazu könnt ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen.

Daniel Craig verabschiedete sich 2021 mit Keine Zeit zu sterben endgültig von der Rolle. Craig verkörperte James Bond in insgesamt fünf Filmen der Reihe und schlug damit eine härtere, aber emotionalere und realistischere Richtung für 007 ein. Sein Debüt Casino Royale gilt als einer der besten Bond-Filme überhaupt, die nachfolgenden Teile sollten aber nie so ganz an dessen kritischen Erfolg anschließen.

Übrigens: Mehr dazu, was aktuell im Kino- und TV-Bereich passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Zukunft der James-Bond-Filme? Welchen Schauspieler würdet ihr euch für die Rolle von 007 wünschen? Wie gut haben euch die Auftritte von Daniel Craig als britischer Geheimagent gefallen und wer ist eurer Meinung nach der beste Bond? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!