The Thaumaturge: Das vielversprechende Rollenspiel verschiebt seinen Release, obwohl einige schon spielen

Wiktor Szulski macht in Warschau Jagd auf Geister - aber nicht mehr im Februar.

Wer sich wie Kollegin Steffi in Disco Elysium verliebt hat, der muss 2024 einen Blick auf The Thaumaturge werfen. Das Rollenspiel verspricht eine ähnliche interessante Geschichte zu erzählen, wie das Detektiv-Abenteuer von 2019.

Eigentlich wäre The Thaumaturge auch bereits in wenigen Tagen auf Steam erschienen, jetzt hat das Team aber enorm kurzfristig doch noch eine Verschiebung beschlossen. Zuvor war der 20. Februar das angepeilte Datum, stattdessen kommt das Rollenspiel nun am 4. März.

3:01 Das ungewöhnliche Rollenspiel The Thaumaturge zeigt neues, düsteres Gameplay

Fertig, aber trotzdem verschoben

Anders als bei vielen anderen Verschiebungen spricht das Studio in der Ankündigung direkt darüber, dass The Thaumaturge eigentlich komplett fertig entwickelt wurde. Es wurden sogar bereits Review-Keys verschickt, damit Content Creator und Journalisten sich ein Bild vor dem Release machen konnten. Das Spiel wird also jetzt in diesem Augenblick schon gespielt - bei uns reist etwa unser Tester Alex derzeit durch das historische Warschau.

Trotzdem wird das Spiel jetzt doch noch um einige Wochen verschoben, da das Team den März für einen etwas luftigeren Release-Monat hält. Laut dem Studio sei der Februar bereits gut befüllt mit Releases, der März hingegen noch recht frei. Die Hoffnung ist, dass The Thaumaturge dadurch mehr Aufmerksamkeit erhält.

Natürlich möchte das Team die dadurch frei gewordene Zeit aber trotzdem noch nutzen, um The Thaumaturge ein wenig zusätzlichen Feinschliff zu verpassen. Klingt also danach, als würde von der Verschiebung jeder profitieren!

Was für ein Spiel ist das?

Wenn ihr noch nie von The Thaumaturge gehört habt, kann ich euch nur zu unserer über diesem Absatz verlinkten Preview raten. Das Spiel weist gewisse Einflüsse von Disco Elysium und auch The Witcher auf. Im Kern übernehmt ihr die Rolle eines Geisterjägers im Warschau des Jahres 1905. Das Spiel ist düster, dreckig und erfordert knifflige Entscheidungen von euch.

Anders als etwa bei Disco Elysium, sind hier aber auch Kämpfe wichtig, in denen ihr rundenbasiert gefangene Geister einsetzt. Ob das alles Spaß macht, erfahrt ihr in unserem Test, mit dem ihr um den neuen Release herum rechnen könnt.