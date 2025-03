»Macht wirklich alles, außer Game of Thrones zu beenden« - George R.R. Martin eröffnet jetzt eine Cocktailbar

Schon bald könnt ihr in George R.R. Martins eigener Bar darauf anstoßen, dass The Winds of Winter ganz bestimmt und zu 100 Prozent noch erscheinen wird. Bildquelle: HBO

Bald könnt ihr von George R.R. Martin gemixte Cocktails schlürfen, wenn ihr euch in das US-amerikanische Santa Fe, New Mexico wagt. Dort öffnet am 21. März The Milk of the Poppy ihre Tore - eine neue Bar, die im mittelalterlichen Stil von Game of Thrones gehalten wird.

George R.R. Martins Bar öffnet schon bald die Pforten

Ob der Autor von Das Lied von Eis und Feuer dabei selbst hinter der Bar steht, bleibt natürlich abzuwarten. Fest steht zumindest, dass George R.R. Martin das Projekt gemeinsam mit Al La Fleur stemmt - seines Zeichens Vorsitzender von Highgarden Entertainment.

Dabei handelt es sich um eine Produktionsfirma, die zum Beispiel schon Martins Buchladen Beastly Books und das Kino Cocteau Cinema hervorgebracht hat. Alle drei Lokalitäten befinden sich übrigens im gleichen Gebäude und damit in Gehreichweite voneinander.

Milk of the Poppy bietet Platz für 30 Leute und setzt auf eine Inneneinrichtung gemäß einer mittelalterlichen Apotheke. Dazu passt natürlich, dass die Bar nach dem Mohnblumensaft benannt ist: Dem weit verbreiteten, aber extrem süchtig machenden Heilmittel, das immer wieder in Game of Thrones oder House of the Dragon zum Einsatz kommt.

Ein paar Bilder zur Bar von George R.R. Martin findet hier:

Fans nehmen's mit viel Frust und Humor

Unter Fans von Game of Thrones sorgt die Nachricht gleichermaßen für Belustigung und Resignation. Auf sozialen Netzwerken wird natürlich augenzwinkernd kritisiert, dass George R.R. Martin wirklich alles macht, nur nicht Das Lied von Eis und Feuer beendet.

Auf den vorletzten Roman The Winds of Winter warten Buchleser immerhin schon seit mehr als 13 Jahren. Nachdem Martin die Fans wieder und wieder vertröstete, äußerte der 76 Jahre alte Autor zuletzt Zweifel daran, ob er die finalen zwei Bände jemals beendet.

Ein paar prägnante Kommentare von Reddit, X und Instagram haben wir hier für euch gesammelt:

Dieser Mann ist der König der Prokrastination - Fluid-Bell895

- Fluid-Bell895 Bro schließt alle Nebenquest ab, anstatt dass er sich dem Hauptziel widmet - fornoodles

- fornoodles Er macht wirklich alles, damit er die Bücher nicht beenden muss. - Fredred315

- Fredred315 Dabei muss es sich um den produktivsten Fall von Schreibblockade der Welt handeln. - purpleknightress

- purpleknightress Die einzige Bar, in der einem der Barkeeper sagt, dass er einen Drink mixt, nur um dann gar nichts zu machen. - _oreocakesters

- _oreocakesters George ist wirklich herrlich. Mittlerweile rege ich mich über sowas gar nicht mehr auf. Ich lache nur noch darüber. - Outside_Lifeguard380

- Outside_Lifeguard380 Kann er sich bitte einfach nur hinsetzen und schreiben? - gamarodrigo22

- gamarodrigo22 Verdammt, George. - elderron_spice

- elderron_spice Irgendwie komisch, eine Bar nach Opium zu benennen? - Tenacious_Dim

Übrigens startet gegen 2025 die mittlerweile dritte TV-Serie, die im Universum von Game of Thrones angesiedelt ist. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight widmet sich den Abenteuern von Dunk und Egg - einer weiteren Romanreihe, die George R.R. Martin bis heute nicht beendet hat.

Darum will er sich kümmern, sobald er The Winds of Winter fertig geschrieben hat - wann auch immer das sein soll.