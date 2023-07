Der beste Walking Dead-Schurke hat jetzt eine eigene Serie, Folge 1 gibt’s kostenlos auf YouTube

Nach der The Walking Dead-Hauptserie darf sich Jeffrey Dean Morgan als Negan weiter in Dead City austoben. Bildquelle: AMC

Negan ist zurück! Der beste Bösewicht von The Walking Dead (neben dem Governor) hat seine eigene TV-Serie spendiert bekommen. Na gut, genau genommen teilt er sie sich mit Maggie, die für das Spin-off ebenfalls mit von der Partie ist.

TWD: Dead City in Deutschland schauen

Wann und wo ist der Deutschland-Release? Bis Dead City in Deutschland startet, dauert es aber noch eine ganze Weile: Erst im Oktober 2023 läuft die Negan/Maggie-Serie bei uns auf MagentaTV an - und das, obwohl Dead City in den USA bereits im vollen Gange ist.

So schnuppert ihr kostenlos in Dead City rein: Wollt ihr nicht mehr so lange warten, um euch zumindest einen Ersteindruck von der TV-Serie zu verschaffen, haben wir einen heißen Tipp für euch: Folge 1 der insgesamt sechs Episoden von Dead City könnt ihr schon jetzt gratis auf YouTube gucken.

Die wurde nämlich auf AMCs offiziellen YouTube-Kanal zu The Walking Dead hochgeladen, ist also rechtlich komplett unbedenklich und ihr müsst auch über kein kostenpflichtiges Abo oder Ähnliches verfügen. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

Worum geht es in Dead City?

Dead City ist natürlich nicht das erste Spin-Off zu The Walking Dead. So gibt es zum Beispiel schon Fear the Walking Dead, World Beyond und Tales of the Walking Dead, während an weiteren Serien wie die um Daryl sowie Rick und Michonne gearbeitet wird.

Die Geschichte um Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) ist aber die erste, welche die Handlung der mittlerweile beendeten Hauptserie fortsetzt: Nach Staffel 11 machen sich Negan und Maggie in das von Zombies überrannte New York auf, um dort Maggies entführten Sohn Hershel Jr. wiederzufinden.

In New York regiert ein ehemaliger Savior und damit Anhänger von Negan über eine Art Kult, der auf die Bezeichnung The Croat (Zeljko Ivanek) hört. Negan und The Croat sind aber keineswegs Verbündete und natürlich ist auch das Verhältnis zwischen Negan und Maggie … angespannt .

Ihr erinnert euch wahrscheinlich: Negan ist für den brutalen Mord an Maggies Ehemann Glenn (Steven Yeun) verantwortlich. Einen offiziellen Teaser zu The Walking Dead: Dead City könnt ihr euch wie folgt ansehen:

0:36 The Walking Dead: Im Teaser-Cilp zu Dead City geht's mitten in die Zombie-Todeszone

Wie gut hat euch das Ende von The Walking Dead beziehungsweise die Hauptserie insgesamt gefallen? Freut ihr euch auf die geplanten Spin-Offs oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Habt ihr Episode 1 von Dead City vielleicht schon gesehen und wenn ja, wie zufrieden seid ihr damit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!