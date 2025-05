Wie sieht in The Walking Dead eigentlich London aus? Die Daryl-Serie enthüllt einen schaurig-schönen ersten Blick

Sieht ja eigentlich ganz normal aus! Bildquelle: AMC

Im Universum von The Walking Dead wurden nicht nur die USA von den Zombies überrannt. Wie es dem Rest der Welt so ergangen ist, erkundet Daryl Dixon (Norman Reedus) im Zuge seiner persönlichen Solo-Serie. Die spielte sich bisher primär in Frankreich und Paris ab, in Staffel 3 geht es jetzt aber auch nach Spanien und England.

So sieht London in der Welt von The Walking Dead aus

Jetzt ist ein neuer Teaser-Trailer zu Staffel 3 von Daryl Dixon aufgeschlagen, der uns einen ausführlichen Blick auf London gewährt. Zwar gab es schon zuvor ein paar Schnipsel aus der britischen Hauptstadt zu sehen, die blieben aber bisher recht überschaubar.

Das neue Video zeigt nun in all der schaurigen Schönheit, wie sich die London Bridge und das umherliegende Gebiet nach der Zombie-Apokalypse so gehalten haben. Laut dem Reddit-User VewVegas-1221 ist kaum ein Unterschied zu erkennen.

0:26 The Walking Dead: Der neue Teaser zu Daryl Dixon S3 zeigt London nach den Zombies

Autoplay

Spaß beiseite: Tatsächlich soll Großbritannien im Universum von The Walking Dead die Zombie-Apokalypse relativ gut überstanden haben. Schon in Staffel 2 der Daryl-Serie erfahren wir, dass die britische Regierung sehr strikt und organisiert durchgegriffen hat, als die Toten anfingen, sich über die Lebenden herzumachen.

Natürlich stellt sich die Frage, wie sich die Situation 13 Jahre nach dem Weltuntergang entwickelt hat. Denn so viel Zeit ist vergangen, bis Daryl und Carol (Melissa McBride) in der Timeline von The Walking Dead England erreichen.

Wie es für das Zombie-Universum üblich ist, dürften in London altbekannte und auch neue Gefahren lauern, mit denen es die Serien-Helden zu tun bekommen. Mehr dürften wir aber frühestens erfahren, sobald Staffel 3 von Daryl Dixon an den Start geht - irgendwann 2025 soll es soweit sein.

Übrigens geht es dieses Jahr noch mit einer ganz anderen Zombie-Apokalypse zurück nach England: Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland arbeiten aktuell an 28 Years Later, der am 19. Juni 2025 eine ganze Filmtrilogie lostritt. Schon im Januar 2026 folgt der zweite Teil, während ein dritter Film bereits in Planung ist.