In The Walking Dead ist doch nicht die ganze Welt untergegangen: Ein Land strotzt der Zombie-Apokalypse

Daryl Dixon (Norman Reedus) darf aktuell in seiner persönlichen Solo-Serie Europa erkunden. Bildquelle: AMC

Wir befinden uns im Jahr 2024 n. Chr. Die ganze Welt wurde von Zombies überrannt … Die ganze Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Briten bevölkerter Inselstaat hört nicht auf, den lebenden Toten Widerstand zu leisten: Großbritannien.

Die lebenden Toten kriegen Großbritannien nicht klein

Richtig gelesen: Das Serienuniversum von The Walking Dead hat sich lange Zeit auf ein US-amerikanisches Setting beschränkt. Doch mit dem persönlichen Spin-off für Daryl Dixon (Norman Reedus) hat sich AMC erstmals auf den europäischen Kontinent gewagt.

So spielt sich die Handlung der ersten zwei Staffeln in Frankreich ab, 2025 geht es in Season 3 dann nach Spanien. Und es sieht ganz danach aus, als könnte es Daryl und Carol (Melissa McBride) dann auch nach Großbritannien verschlagen.

Das ist insofern spannend, weil die Daryl-Serie dazu einen besonderen Clou enthüllt: Während in The Walking Dead nahezu die ganze Welt den Bach runterging, konnte das englische Völkchen die Zombie-Plage einigermaßen in den Griff kriegen.

In Staffel 3 von Daryl Dixon geht es nach England

Denn in Staffel 2 planen Daryl und Carol, es zurück in die USA zu schaffen. Wie sie das anstellen? Möglicherweise mit der Hilfe zweier Schotten, die dem Duo offenbaren: Großbritannien geht es (verhältnismäßig) gut. Entsprechend könnten Daryl und Carol den Eurotunnel nutzen, um es nach England zu schaffen. Damit wären sie ihrem Endziel schon mal einen großen Schritt näher gekommen.

Ein bisschen mehr Kontext liefert das Pärchen Angus (Matt Swift) und Fiona (Sarah McCardie): Demnach hat die britische Regierung zu Beginn der Zombie-Apokalypse strikt und organisiert durchgegriffen. Das Militär konnte so die Gefahr durch die lebenden Toten eindämmen, während die Bevölkerung unter Quarantäne gestellt wurde.

0:36 The Walking Dead: Im ersten Teaser-Trailer zu Staffel 3 geht es nach England und Spanien

Autoplay

Es stellt sich allerdings die Frage, ob Großbritannien noch immer als sicher gilt. Denn ein erster Teaser-Trailer zu Staffel 3 von Daryl Dixon zeigt bereits die Straßen von London, die ähnlich postapokalyptisch aussehen wie der Rest der Welt.

Damit ist nicht auszuschließen, dass England in den Jahren nach dem Ausbruch der Zombie-Plage doch noch in die Knie ging. Sei es, weil entweder die Toten oder eben die Lebenden dafür gesorgt haben.

Konkrete Infos dürften Fans von The Walking Dead dann 2025 bekommen: Zu diesem Zeitpunkt soll Staffel 3 der Daryl-Serie schon erscheinen. Währenddessen denkt der Showrunner David Zabel übrigens laut über eine vierte Season nach. Daryl und Carol stehen also offenbar noch ein paar Abenteuer in der Postapokalypse bevor.