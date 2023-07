»Das wäre doch witzig!«: The Walking Dead-Schöpfer wollte eine wichtige Figur möglichst früh umbringen

Robert Kirkman wollte in der The Walking Dead-Serie die Hauptfigur Rick Grimes eigentlich früh sterben sehen.

The Walking Dead ist eine der erfolgreichsten TV-Serien der Fernsehgeschichte und wurde Ende 2022 nach insgesamt elf Staffeln endlich beendet. Mit mindestens drei neuen Spin-Offs, die sich jeweils um Maggie und Negan, Daryl Dixon und Michonne und Rick drehen, geht es aber trotzdem weiter.

Dabei basiert The Walking Dead natürlich auf dem Comic des Autoren Robert Kirkman, der persönlich ebenfalls an der TV-Umsetzung beteiligt war. Und wenn es nach dem Schöpfer des langlebigen Zombie-Universums gegangen wäre, hätte Rick in der Serie nicht besonders lange überlebt.

Ein frühes Serien-Ende für Rick Grimes?

Kirkman verrät auf der San Diego Comic-Con (via Entertainment Weekly), dass er bei der Walking Dead-Serie sehr erpicht darauf war, sich möglichst weit von der Vorlage zu entfernen - selbst wenn das bedeutet, altbekannte Helden umzubringen:

Bei The Walking Dead war ich jung und viel rücksichtsloser. Ich war fast schon ein bisschen wahnsinnig. Ich bin zu den Autoren gegangen und habe gemeint Heute töten wir Rick Grimes! Es ist mir egal! Das wird witzig! Die Leute drehen durch und es wird witzig! Die Autoren meinten dann nur: Robert, du bist verrückt. Das können wir nicht machen. Aber immer wenn es große Änderungen bei The Walking Dead gab, war ich sehr aufgeregt.

Rick Grimes sollte letztendlich bis zum Ende von The Walking Dead überleben, auch wenn Andrew Lincoln während der neunten Staffel aus der Serie ausstieg und seine Figur herausgeschrieben wurde. Für seine eigene TV-Serie mit Danai Gurira kehrt Rick aber nun tatsächlich zurück, die 2024 erscheinen soll.

In den Comics sollte Rick Grimes ebenfalls lange überleben, allerdings nicht bis zum Ende: In der 192. von insgesamt 193 Ausgaben von The Walking Dead wurde Rick getötet. Im Gegensatz zu der TV-Serie sollte ihn sein Sohn Carl Grimes in den Comics überleben, der daraufhin tatsächlich so etwas wie ein Happy End erlebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

So geht es mit The Walking Dead weiter

Und sofern ihr euch für die Zukunft von The Walking Dead interessiert: Dead City mit Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) startet im Oktober 2023 in Deutschland bei MagentaTV - die erste Folge könnt ihr aber schon jetzt kostenlos auf YouTube sehen.

Daryl Dixon folgt dann ebenfalls Ende des Jahres, die neue Serie um Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) kommt dann irgendwann 2024.

Was hättet ihr davon gehalten, wenn Rick Grimes in der Serienumsetzung von The Walking Dead tatsächlich früh das Zeitliche gesegnet hätte? Wie gut hat euch die TV-Serie im direkten Vergleich zu den Comics gefallen? Freut ihr euch auf die neuen Spin-Offs zu The Walking Dead oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!