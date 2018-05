Warhammer ist viele Dinge. Komplex, derb, brutal, blutig und für unzählige Fans absoluter Tabletop-Kult. Aber kindgerecht? Mit The Warhammer Adventures startet Publisher Games Workshop eine Initiative, um genau das zu werden. Die Universen von Warhammer 40.000 und Warhammer Fantasy (beziehungsweise Age of Sigmar) sollen 8- bis 12-jährigen Kindern näher gebracht werden.

Dementsprechend jung fallen auch die Hauptfiguren der ersten beiden Bücher Realm Quest: The City of Lifestone (Age of Sigmar) und Warped Galaxies: Attack of the Necron (40K) aus. Nach eigenen Angaben handelt es sich bei dem Buchprojekt um den Versuch, die Warhammer-Welten bereits ab kleinem Alter potenziellen Fans zugänglich zu machen.

Star Wars fährt diese Schiene mit seinen Kinderformaten ja bereits seit Jahrzehnten - wobei wir's dort auch mit einem Ausgangsmaterial für alle Altersgruppen zu tun haben.

Beim Herausgeber Black Library gab es offenbar bereits sorgenvolle Fan-Beschwerden, Warhammer werde hier verwässert und seiner düsteren Einzigartigkeit beraubt. Doch Black Library beschwichtigt die Community: »Es ist immer noch Grim Darkness in einer fernen Zukunft, nur eben mit einem kleinen Nachtlicht.« (Via PCGamer)

Bisher existiert das Projekt nur auf Englisch. Die Autoren der beiden ersten Bücher sind Tom Huddleston (Star Wars: Adventures in Wild Space) und Cavan Scott (ebenfalls Star Wars Adventures), also Schreiber mit Kinderroman-Erfahrung.

Wie steht ihr dazu? Bekommen eure Kids einen Einblick in die Warhammer-Romane? Oder wartet ihr damit lieber?