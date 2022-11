The Witcher 3: Im Dezember gibt's ein dickes PC-Update - mit neuen Inhalten!

Da brat' uns doch einer den Plötze, das Next-Gen-Update für The Witcher 3 ist endlich konkreter: CD Projekt Red hat jüngst haufenweise Infos zu Release, Inhalt und technischen Upgrades in die weite Welt entlassen - und wir fassen sie für euch zusammen. Vorab: Ja, das Next-Gen-Update klingt auf den ersten Blick vielleicht bloß für PS5 und Xbox Series X spannend, weil das ja die zwei Next-Gen-Konsolen sind, doch die Verbesserungen landen auch auf dem PC. Mitsamt neuer Inhalte. So, also öffnen wir die Kiste mal und gucken rein.

Noch mehr The Witcher: Das Next-Gen-Update erscheint als Teil einer großen Witcher-Initiative, die sich über die nächsten Jahre ziehen wird. Beispielsweise kommt ein Remake des ersten The Witcher, das in unseren Augen einige wichtige Regeln befolgen muss. Insgesamt befinden sich fünf neue Witcher-Spiele in der Pipeline.

Im ersten Schritt bekommt The Witcher 3 auf PC, PS5 und Xbox Series X technische Upgrades: Das Spiel unterstützt künftig Raytracing, bekommt auf den Konsolen schnellere Ladezeiten spendiert und diverse Mods werden nativ ins Spiel integriert, ohne dass ihr sie separat installieren müsst.

Auch spielmechanisch tut sich was: Zusätzlich zu den Mods bekommt The Witcher 3 einige neue Inhalte aus der Netflix-Serie. Welche das konkret sind, enthüllt CD Projekt Anfang kommender Woche in einem Livestream, den wir euch natürlich zeitnah mit auf den Weg geben. Denkbar wären aber Erweiterungen wie in Cyberpunks Edgerunners-Patch, also beispielsweise Waffen und Rüstungen aus der Serie. Außerdem eventuell eine kleine neue Quest. Vielleicht gibt es auch einen kleinen Teaser zur neuesten Witcher-Serie Blood Origin:

1:00 The Witcher Blood Origin: Der neue Trailer zeigt noch mehr von der Hexer-Vorgeschichte

Diese inhaltlichen Erweiterungen werden zu einem späteren Zeitpunkt übrigens auch für die Last-Gen-Fassungen (also PS4 und Xbox One) nachgepatcht.

Was brauche ich für die Next-Gen-Fassung?

Falls ihr The Witcher 3 auf PC, PS4 oder Xbox One besitzt, bekommt ihr die Next-Gen-Inhalte als kostenloses Update. Es ist dabei egal, welche Fassung ihr besitzt - ihr braucht also nicht zwangsläufig die GOTY-Edition oder irgendwelche DLCs, selbst die Grundversion genügt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch eine physische Fassung der Next-Gen-Edition geben.

Besonders erfreulich: Das Next-Gen-Update erscheint schon sehr bald, nämlich am 14. Dezember 2022. Wer sich also über die Weihnachtszeit mal wieder nach Skellige verkrümeln will, um echten Schnee zu erleben - hier bietet sich die perfekte Gelegenheit!