Es wird wieder Zeit, den digitalen Staub von Cyberpunk 2077 zu wischen, sich die Mantis-Klingen umzuschnallen und nach Night City zurückzukehren: Denn das neue Edgerunners-Update 1.6 ist da! Ganz so umfangreich wie der Riesen-Patch 1.5 aus dem Februar ist er zwar nicht, bringt aber auch dieses Mal zahlreiche Verbesserungen, ein paar spannende neue Inhalte - und endlich das langersehnte Transmog-System.

Das Update ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar. Wir fassen für euch die Highlights und die kompletten deutschen Patch Notes in diesem Artikel zusammen.

Nach den signifikanten Änderungen von Patch 1.5 haben wir Cyberpunk 2077 nochmal unter unsere Testlupe genommen. Wie das Rollenspiel über ein Jahr nach Release abgeschnitten hat, lest ihr in unserem Nachtest.

Neben Patch 1.6 wurde auf der Night City Wire bereits der erste Story-DLC Phantom Liberty angekündigt. Was wir bereits über das kommende Addon wissen, lest ihr hier:

Hier seht ihr übrigens den Ankündigungs-Trailer zum neuen Update:

Patch 1.6: Release und Download-Größe

Release : Update 1.6 ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar

: Update 1.6 ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar Download-Größe: Auf PC und Playstation 5 circa 12 GB groß

Die wichtigsten Neuerungen von Patch 1.6

Transmog : Endlich erfüllt uns CD Projekt Red einen langersehnten Fan-Wunsch und fügt ein Transmog-System in das Rollenspiel ein. Der neue Kleiderschrank erlaubt es uns, Vs Outfits anzupassen, ohne dass dabei die Rüstungswerte verändert werden. Bis zu sechs solcher Outfits können wir in Vs Apartment oder in Safehouses erstellen und diese über unser Inventar an- und ablegen.

: Endlich erfüllt uns CD Projekt Red einen langersehnten Fan-Wunsch und fügt ein Transmog-System in das Rollenspiel ein. Der neue Kleiderschrank erlaubt es uns, Vs Outfits anzupassen, ohne dass dabei die Rüstungswerte verändert werden. Bis zu sechs solcher Outfits können wir in Vs Apartment oder in Safehouses erstellen und diese über unser Inventar an- und ablegen. 11 neue Waffen : Patch 1.6 bringt uns wieder Nachschub für unser Arsenal wie etwa eine Kettensäge und eine Power-Schrotflinte. 6 neue Schusswaffen

Kappa (Smart-Pistole)

Senkoh LX (Tech-Maschinenpistole)

Hypercritical (Ikonisches Präzisionsgewehr, erhältlich über den Auftrag: Betonkäfig)

VST-37 (Power-Schrotflinte)

MA70 HB (Power-Maschinengewehr (leicht))

Kyubi (Power-Sturmgewehr) 5 neue Nahkampf-Waffen

Neurotoxinmesser (+ ikonische Variante Blue Fang)

Punknife (+ ikonische Variante Headhunter)

Claw (Axt)

Razor (Machete)

Cut-O-Matic (Kettensäge)

: Patch 1.6 bringt uns wieder Nachschub für unser Arsenal wie etwa eine Kettensäge und eine Power-Schrotflinte. Neue Aufträge : Die Fixer von Night City haben drei neue Missionen für uns in petto. Ob und für wen sich die neuen Aufträge lohnen, erfahrt ihr schon morgen auf GameStar.de. Betonkäfig

Auftragsart: SOS Söldner gesucht

Ort: Watson, Kabuki

Fixer: Regina Verzweiflungstat

Auftragsart: Kleptomanie

Ort: Santo Domingo, Arroyo

Fixer: El Capitán Katerstimmung

Auftragsart: Rückholaktion

Ort: Santo Domingo, Arroyo

Fixer: Rogue

: Die Fixer von Night City haben drei neue Missionen für uns in petto. Ob und für wen sich die neuen Aufträge lohnen, erfahrt ihr schon morgen auf GameStar.de. Easter Eggs zu Edgerunners : In Night City können wir jetzt nach versteckten Geheimnissen zum kommenden Netflix-Anime Edgerunners suchen. Darunter befinden sich etwa neue Ausrüstung oder Features im Fotomodus. Auch abseits von Edgerunners lassen sich in der Cyberpunk-Metropole jetzt noch mehr spannende Secrets finden.

: In Night City können wir jetzt nach versteckten Geheimnissen zum kommenden Netflix-Anime Edgerunners suchen. Darunter befinden sich etwa neue Ausrüstung oder Features im Fotomodus. Auch abseits von Edgerunners lassen sich in der Cyberpunk-Metropole jetzt noch mehr spannende Secrets finden. Schönheits-Prozeduren beim Ripperdoc : Nachdem es Patch 1.5 Anfang des Jahres endlich möglich machte, das Aussehen von V zu verändern, könnt ihr euren Avatar mit Patch 1.6 nicht nur im Apartment anpassen, sondern auch bei den Ripperdocs in Night City. Obendrauf gibt es auch neue Frisuren.

: Nachdem es Patch 1.5 Anfang des Jahres endlich möglich machte, das Aussehen von V zu verändern, könnt ihr euren Avatar mit Patch 1.6 nicht nur im Apartment anpassen, sondern auch bei den Ripperdocs in Night City. Obendrauf gibt es auch neue Frisuren. Cross-Plattform-Speichern: Euer Spielfortschritt wird jetzt automatisch in die Cloud hochgeladen und ihr könnt auf anderen Plattformen dort weiterspielen, wo ihr zuvor aufgehört habt.

Was wissen wir über Cyberpunk: Edgerunners?

Die für das Update namensgebende Anime-Serie Edgerunners erscheint bereits am 13. September auf Netflix. Welche Parallelen es zum Rollenspiel hat und wie das Cyberpunk-Universum ausgeweitet werden soll und alles, was es sonst noch zu Edgerunners zu wissen gibt, fassen wir euch in unserem Überblick zusammen. Der jüngste Trailer gibt euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack:

Die kompletten Patch Notes zum Edgerunners-Update 1.6 findet ihr auf der nächsten Seite.