The Witcher 3: Heute gibt’s neue Infos zum Next Gen-Update - so seid ihr dabei

Kann man The Witcher 3 zu oft spielen? Diese Frage muss wahrscheinlich jeder für sich selbst beantworten. Am 14. Dezember 2022 habt ihr für einen weiteren (oder sogar euren ersten?) Durchlauf einen verdammt guten Grund: Zu diesem Termin erscheint das Next Gen-Update für Wild Hunt, welches ebenso ein Upgrade für die PC-Version mit sich bringt.

Doch was genau steckt eigentlich in der Next Gen-Version von The Witcher 3? Eine grobe Vorstellung davon haben wir bereits. Doch heute, am 23. November 2022 wollen die Entwickler von CD Projekt Red endlich mehr Licht ins Dunkel bringen. Wir verraten euch, wo und wann ihr den Witcher-Livestream mitverfolgen könnt.

Falls ihr euch für die Zukunft von CD Projekt Red, The Witcher und auch Cyberpunk interessiert, dann können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen. In der folgenden Übersicht findet ihr die wichtigsten Infos zu allen neuen Spielen, an denen das Entwicklerstudio aktuell arbeitet:

77 7 Witcher und Cyberpunk Alle neuen Spiele, an denen CD Projekt Red aktuell arbeitet

Datum und Uhrzeit: Wann startet der Witcher-Livestream?

Datum: Am Mittwoch, dem 23. November 2022

Am Mittwoch, dem 23. November 2022 Uhrzeit: Um 18 Uhr nach deutscher Zeit

Plattform: Wo kann ich den Witcher-Livestream verfolgen?

Auf Twitch: Dem offiziellen Kanal von CD Projekt Red

Inhalt: Was wird im Witcher-Livestream gezeigt?

Konkrete Infos zum Inhalt des Livestreams hat CD Projekt Red bisher nicht verraten. Wir rechnen aber fest mit dem ersten Gameplay zum Next Gen-Update von The Witcher 3, das zeigt, was sich technisch alles tut. Immerhin streute das Entwicklerstudio hinter Geralts Rollenspielabenteuern bereits in der Vergangenheit immer wieder Details, was Fans in dem Upgrade erwartet.

Release: Am 14. Dezember 2022 erscheint das Next Gen-Update von The Witcher 3 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.

Das steckt drin: Das Upgrade konzentriert sich vor allem auf technische Verbesserungen, wie zum Beispiel Raytracing oder verkürzte Ladezeiten. Außerdem werden ausgewählte Mods nativ ins Spiel integriert, sodass ihr sie nicht länger separat installieren müsst.

Neue spielerische Inhalte sind ebenfalls geplant: So kommt es zu einem Crossover mit der Netflix-Serie The Witcher (noch mit Henry Cavill). Was genau das bedeutet, bleibt derzeit noch offen. Uns würden aber Waffen, Rüstungen und vielleicht sogar kleine Quests mit direktem Bezug auf die TV-Produktion nicht überraschend. Ebenso, wie es schon bei Cyberpunk 2077 mit Edgerunners der Fall war.

Warum ist das auch für PC-Spieler spannend? Das Next Gen-Update von The Witcher 3 wird nicht nur für Playstation 5 und Xbox Series X/S ausgespielt. PC-Spieler sollen ebenfalls von den technischen Verbesserungen und neuen Inhalten profitieren. Nicht nur das: Zu einem späteren Zeitpunkt bekommen sogar die Last Gen-Fassungen das Upgrade.

Übrigens: Neben komplett neuen Witcher-Rollenspielen ist auch ein Remake des allerersten Teils geplant. Was wir uns für die Neuauflage von Geralts ersten Abenteuer in der Welt der Videospiel erhoffen, könnt ihr unter dem folgenden Link nachlesen:

21 13 The Witcher Remake Die Wünsche und Hoffnungen der Redaktion

Was sind eure Hoffnungen und Erwartungen für das Next Gen-Update von The Witcher 3? Was würdet ihr euch für die Zukunft der Rollenspielreihe wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!