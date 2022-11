The Witcher: Fans sauer über Henry Cavills Ausstieg, so fordern sie seine Rückkehr

The Witcher geht in die Verlängerung - allerdings ohne Henry Cavill in der Rüstung von Geralt. Erst kürzlich verkündete Netflix, dass wir ab Staffel 4 einen neuen Hexer zu Gesicht bekommen: Liam Hemsworth füllt die (großen) Fußstapfen, die Cavill hinterlässt.

So richtig konkrete Gründe für Henry Cavills Ausstieg sind aktuell nicht bekannt - einige Zuschauer glauben die aber zumindest zu kennen. Fest steht zumindest: Viele Fans sind über die Entwicklung alles andere als begeistert: Es wird unter anderem mit Boykott gedroht, während zehntausende Henry Cavills Rückkehr per Petition fordern.

Während also bei Netflix das Hexerhäuschen brennt, sieht es bei CD Projekt Red um einiges rosiger aus: Zuletzt wurden nicht nur fünf neue Witcher-Spiele, sondern auch ein Remake des allerersten Rollenspiels angekündigt. Eine Übersicht bekommt ihr hier:

Netflix’ neuer Geralt für Staffel 4

Was zuletzt geschah: Dass wir in Staffel 4 von The Witcher einen neuen Geralt zu Gesicht bekommen, wurde am 30. Oktober 2022 bekannt. Henry Cavill steigt aus, Liam Hemsworth steigt ein. In der dritten Season wird Cavill noch in der Rolle des Hexers zu sehen sein, danach steht der Wechsel an.

Wie Liam Hemsworth als Geralt aussehen könnte, haben Fans bereits visualisiert. Und ja, bereits hier schimmert durch, wie wenig man von der Entscheidung und dem neuen Casting für The Witcher hält:

Was steckt hinter Henry Cavills Weggang?

Superheld statt Hexer? Viele Fans spekulieren, dass vor allem Henry Cavills Rückkehr als Superman für DC und Warner Bros. ausschlaggebend für die Entscheidung war. Erst kürzlich wurde nach einigen Jahren der Ungewissheit bekannt, dass der Darsteller aus Filmen wie Man of Steel, Batman v Superman und Justice League nun doch wieder auf der großen Leinwand die Welt retten darf.

Allerdings macht sich in der Community ebenfalls eine weitere Theorie breit: Zwischen Henry Cavill und den Verantwortlichen von The Witcher auf Netflix soll es zu den guten, alten kreativen Differenzen gekommen sein. So hat sich Cavill immer wieder dafür eingesetzt, dass sich die TV-Serie möglichst vorlagengetreu an die Romane des Autors Andrzej Sapkowski hält.

Ein konkretes Beispiel: Henry Cavill wollte für Season 2 von The Witcher, dass Geralt mehr zu sagen hat und sich seine Kommunikation nicht nur aufs Fluchen und Grunzen beschränkt (via GamesRadar). Immerhin gilt Geralt in den Büchern als intellektuell und redegewandt. Dazu passend gibt es beispielsweise folgende Zusammenschnitte.

In Anbetracht dessen vermuten Fans, dass Cavill konstant mit den Verantwortlichen hinter der Netflix-Serie zu ringen hatte. Denn wie der ehemalige Produzent Beau DeMayo (via TheDirect) mittlerweile verriet, hätten einige Autoren von The Witcher so gar nichts mit den Romanen und auch den Spielen anfangen können und sich sogar aktiv darüber lustig gemacht.

Rückblickend betrachtet sind Fans der Ansicht, dass sich Henry Cavills Ausstieg aus The Witcher schon lange angebahnt hätte. Mit Gewissheit lässt sich allerdings nicht sagen, was genau sich hinter den Kulissen von The Witcher abgespielt und letztendlich zum Geralt-Wechsel geführt hat.

Henry Cavills Plan für sieben Seasons The Witcher: Ursprünglich hatte Cavill übrigens sogar kommuniziert, dass The Witcher mindestens sieben Staffeln umfasst und er selbst ein fester Bestandteil davon sein würde. Nach dem aktuellen Stand der Dinge wird dies aber nicht länger eintreten.

So reagieren die Fans

Für die Entscheidung, Henry Cavill durch Liam Hemsworth zu ersetzen, hagelt es seitens der Community ordentlich Kritik. Zahlreiche Zuschauer erklären, dass The Witcher mit Staffel 3 für sie beendet sei und kein Interesse mehr an der Serie hätten, wenn Cavill nicht länger Geralt spielt. Andere gehen auch etwas weiter und erklären, aus diesem Grund die Netflix-Serie komplett zu boykottieren.

Im selben Atemzug gewinnt eine Petition immer mehr an Fahrt, die ein klares Ziel verfolgen: Henry Cavill muss The Witcher erhalten bleiben, stattdessen sollen die Autoren der Netflix-Serie gefeuert werden. Die Petition wurde bereits kurz nach der Bekanntgabe von Cavills Ausstieg gestartet und konnte bereits über 40.000 Unterschriften sammeln.

Wie es mit The Witcher weitergeht

Staffel 3 von The Witcher startet im Sommer 2023 auf Netflix - dabei wird Henry Cavill noch immer Geralt verkörpern. Für Staffel 4 nimmt dann Liam Hemsworth die Rolle des Hexers ein, während am 25. Dezember 2022 die Prequel-Serie Blood Origin beim gleichen Streamingdienst startet.

Zur zweiten Season hat Witcher-Experte Maurice übrigens ein ausführliches Fazit gezogen. Wie er die neueren Folgen als Liebhaber der Romane und Videospiele bewertet, könnt ihr euch im folgenden Video ansehen:

Wie steht ihr zu Henry Cavills Ausstieg aus The Witcher: Verliert die Serie dadurch für euch an Reiz oder könnt ihr den Darsteller-Wechsel von Geralt verschmerzen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!