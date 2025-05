The Witcher 3 neu erleben: Fan krempelt das Rollenspiel mit über 200 Skills komplett um

Geralt dürfte die am häufigsten auf unseren Artikelbildern zu sehende Spielfigur sein.

The Witcher 3 ist derzeit wieder in aller Munde. Kein Wunder, schließlich feierte das Rollenspiel-Epos am 18. Mai 2025 seinen zehnten Geburtstag! Und jetzt alle: Happy Birthday, to you … nein, nicht singen?! Na gut.

Wir haben trotzdem ein Geschenk, nämlich für euch: Eine Fan-Mod für The Witcher 3 ändert das Skill-System grundlegend.

Das große Vorbild des Erstellers ist The Witcher 1, denn das war in den Augen mancher Fans in Sachen Charakterentwicklung noch komplexer und runder als der dritte Teil.

Über 200 neue Skills

Mit dem Ziel vor Augen, das Spielgefühl des ersten The Witcher nachzubilden, hat der Modder namens Gerwant über 200 neue Skills in das Rollenspiel implementiert.

Aufgeteilt sind diese in 13 verschiedene Talentbäume. Angelehnt ist das generalüberholte Konstrukt klar an die Bronze-, Silber- und Gold-Skilltrees von The Witcher 1.

Eine große Änderung im Vergleich zum Original: Schon gleich zu Spielbeginn sind viele der Skills bereits freigeschaltet. Ihr müsst also nicht erst dutzende Spielstunden Geralt aufleveln, um euch mächtig zu fühlen, sondern könnt schon frühzeitig auf zahlreiche Fähigkeiten zugreifen.

Einen Vorgeschmack auf das Ergebnis bietet euch dieses Video:

Größere Rollenspiel-Freiheit

Ein toller Nebeneffekt der Skill-Mod ist, dass sich The Witcher 3 dadurch noch intensiver als Rollenspiel erleben lässt.

Während Geralt im unveränderten Spiel relativ beschränkt in seinen Möglichkeiten als Hexer ist, könnt ihr mit der Mod viel stärker eigene Builds kreieren.

Geralt kann also ein besonders starker Nahkämpfer, ein geschickter Magier oder ein begnadeter Alchemist sein - je nachdem, wie ihr den x-ten Spieldurchlauf angehen möchtet.

Die Mod findet ihr auf Nexusmods. Ein paar wichtige Infos, falls ihr sie ausprobieren wollt:

Die Mod ist nicht für bestehende Spielstände vorgesehen, sondern für einen frischen Start.

Derzeit befindet sich die Mod noch im Beta-Stadium, es können also noch Bugs auftreten.

Um das Maximum aus den neuen Alchemie-Skills rauszuholen, empfiehlt der Fan seine zweite Mod namens Alchemy. Die ist aber optional.

Ein Blick in den Kommentarbereich unterhalb des oben eingebetteten YouTube-Videos verheißt Gutes. Dort äußern sich viele User nämlich sehr positiv über das Ergebnis. Aufgrund der großen Skill-Vielfalt werden sogar Vergleiche zu Dark Souls gezogen. Allgemein ist der Tenor, dass dieser Aspekt von The Witcher 3 in seinem Originalzustand nicht an seine Vorgänger herankommt.