The Witcher 4: Morgen zeigt CD Projekt erstmals das technische Grundgerüst des neuen Rollenspiels

The Witcher 4 erstrahlt erstmals in Unreal Engine 5. Morgen erfahren wir, wie das aussieht.

Dass The Witcher 4 in der Unreal Engine 5 laufen wird, ist schon länger bekannt: CD Projekt Red kündigte bereits 2022 einen Wechsel des Technikgerüsts für ihre Spiele an.

Wie das aussehen könnte, werden wir wohl überraschend bald erfahren: Bei der Tech-Show State of Unreal 2025 soll die »innovative Technologie hinter The Witcher 4 und darauffolgenden Projekten« gezeigt werden, so die Entwickler in einem Post via X (vormals Twitter).

Und wann ist das? Nun, schon morgen! Die State of Unreal findet am 03. Juni ab 15:30 Uhr deutscher Zeit statt.

Bild zeigt neue Landschaft

Im Rahmen von FYNG Summer übertragen wir den Unreal Showcase morgen live für euch auf unserem GameStar Twitch-Kanal und hier auf eurer Lieblings-Website.

Der zugehörige Screenshot von CD Projekt Red zeigt vermutlich einen bisher unbekannten Teil der Witcher-Spielwelt und dürfte Hoffnungen bei Fans wecken, dass bereits morgen neue Details zu The Witcher 4 ans Licht kommen werden.

Auf der Show in Orlando enthüllt Unreal-Entwickler Epic neue Live-Demos, Features und Videos, um die neuesten Funktionen der kommenden UE5-Generationen zu präsentieren. Epic schreibt dazu:

Auf der State of Unreal bekommst du erste Einblicke in die neuesten Werkzeuge und Technologien, die wir entwickeln, um dir mehr kreative Möglichkeiten zu geben. Außerdem kannst du dir Live-Demos, neue Produktveröffentlichungen, Partnerprojekte und alle wichtigen Neuigkeiten ansehen - und zwar live bei deren Bekanntgabe.

Der Tweet versetzt Witcher-Fans jedenfalls in helle Aufregung: »Bin extrem gespannt! Selbst wenn es hauptsächlich ein Engine-Showcase wird, ist es doch schön, den Fortschritt am Spiel zu sehen«, kommentiert der User Sevenblades.

Im Dezember 2024 gab es den ersten Cinematic-Trailer zu The Witcher 4 zu sehen.

Das bedeutet aber nicht, dass ein Release in greifbarer Nähe ist: Die richtige Produktionsphase begann erst zum Jahreswechsel, die Veröffentlichung ist daher frühestens 2027 oder 2028 realistisch.

Wir werden natürlich zum Event und neuen Erkentnissen rund um The Witcher 4 berichten.