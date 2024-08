In The Witcher 4 wechselt zwar die Titelfigur, aber ein Comeback von Geralt steht jetzt definitiv fest

Es steht fest: Geralt von Riva wird auch in Witcher 4 eine Rolle spielen.

Die Fans der Fantasy-Rollenspielreihe haben sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu The Witcher 4 gewartet und nun gibt es endlich einige spannende neue Infos, die von niemand Geringerem als Doug Cockle, der englischen Stimme von Geralt von Riva, enthüllt wurden.

Cockle bestätigt in einem Interview, dass Geralt auch im kommenden Spiel auftauchen wird. Allerdings wird sich die Geschichte dieses Mal nicht um den ikonischen Hexer drehen.

Dass Geralt nicht die Hauptrolle spielt, klingt zunächst nach einer großen Veränderung – schließlich stand er in den ersten drei Spielen stets im Mittelpunkt.

Wie Cockle nun andeutet, weiß der Synchronsprecher selbst noch nicht genau, wie umfangreich seine Rolle im nächsten Serienteil genau ausfallen wird:

Ich kann dazu nichts sagen. Was wir wissen, ist, dass Geralt Teil des Spiels sein wird, wir wissen nur nicht, in welchem Umfang, und das Spiel wird sich nicht auf Geralt konzentrieren. Diesmal geht es also nicht um ihn. Wir wissen nicht, um wen es geht. Ich bin gespannt darauf, es herauszufinden. Ich will es wissen! Ich habe noch kein Drehbuch gesehen (…)