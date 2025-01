Der Geralt-Sprecher freut sich wie verrückt auf Ciri in The Witcher 4 und empfiehlt: Bücher lesen!

Für den Geralt Sprecher ist Ciri die logische Wahl, laut ihm steckt das bereits in den Büchern.

Im Dezember 2024 verriet CD Projekt endlich das vermutlich wichtigste Teil von The Witcher 4: Ciri wird die Hauptfigur der neuen Saga und löst Geralt ab. Ob der Hexer nun nur vom Studio in Rente geschickt wird oder tatsächlich die Schwerter an den Nagel hängt, ist aktuell nicht bekannt.

Wir wissen jedoch, dass Geralt in irgendeiner Form auch im neuen Witcher vorkommt, womit auch Synchronsprecher Doug Cockle wieder mit von der Partie ist.

»Ich möchte, dass die Leute die Bücher lesen«

Mit von der Partie ist Cockle auch bei der Netflix-Produktion The Witcher: Sirens of the Deep. Im Animefilm leiht der Sprecher erneut Geralt seine Stimme. Im Interview mit IGN zum Film äußert er sich aber auch zum Wechsel der Hauptfigur im 4. Witcher:

Ich bin wirklich begeistert. Ich denke, es ist ein wirklich guter Schritt. Ich meine, ich habe immer gedacht, dass die Fortsetzung der Saga, aber der Wechsel zu Ciri ein wirklich interessanter Schritt wäre, aus allen möglichen Gründen, aber hauptsächlich wegen der Dinge, die in den Büchern passieren, die ich nicht verraten werde, weil ich möchte, dass die Leute sie lesen. Also ja, ich denke, es ist wirklich aufregend. Ich kann es nicht erwarten, zu sehen, was sie gemacht haben.

Cockle befürwortet also die Entscheidung von CD Projekt Red, weil es für ihn ein logischer Schritt ist, der aus den Ereignissen der Romanvorlage vom polnischen Autor Andrzej Sapkowski folgt.

Seinen Worten ist jedoch auch zu entnehmen, dass er keine genauen Kenntnisse über das Spiel hat oder zumindest nicht darüber sprechen darf.

Genug Lesestoff

Das Gesamtwerk rund um Sapkowskis Witcher-Universum umfasst drei Bände mit Kurzgeschichten (Der letzte Wunsch, Das Schwert der Vorsehung, Etwas endet, etwas beginnt), einen Einzelroman (Zeit des Sturms) und eine zusammenhängende Pentalogie (Der Erbe der Elfen, Die Zeit der Verachtung, Feuertaufe, Der Schwalbenturm, Die Dame vom See).

Übrigens hat Sapkwoski im Jahr 2024 ein weiteres Witcher-Buch veröffentlicht, das ist bis jetzt allerdings noch nicht in Deutschland erschienen. Um Ciri wird sich der Roman allerdings ohnehin nicht drehen, es geht nämlich um die Teenager-Jahre des Hexers. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel oben in der Box. Dort findet ihr auch weitere spannende Infos zu The Witcher 4.