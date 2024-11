The Witcher: Neuer Roman von Andrzej Sapkowski dreht sich um Geralts wilde Teenager-Jahre

Was hat Geralt eigentlich so in seiner Jugend getrieben? Bildquelle: Atherisz (Young Geralt Mod)

Es ist bekannt, dass es in Witcher 4 nicht mehr primär um die Abenteuer des allseits beliebten Geralt von Riva gehen wird, doch das ist kein Grund den Kopf hängen zu lassen. Schon bald erscheint ein neuer Roman aus der Feder des Mannes, der das Witcher-Universum geschaffen hat und der enthält ganz viel neue Lore unseres Lieblingshexers - aus seinen wilden Teenager-Tagen.

Zurück zu den Anfängen

Der letzte Roman aus der Welt des Hexers, den Autor Andrzej Sapkowski veröffentlichte, liegt gut zehn Jahre zurück und seitdem warten Fans auf neuen Lesestoff. Bisher war lediglich bekannt, dass der Autor in der Zeit an einem neuen Roman mit Geralt in der Hauptrolle arbeitete, aber nicht, wann dieser spielt. Das ändert sich jetzt mit der Verkündung des Veröffentlichungsdatums.

Das Buch mit dem Titel »Rozdroże Kruków«, was so viel wie »Kreuzung der Krähen« bedeutet, erscheint in Polen am 29. November. In einem Facebook-Post von Sapkowskis Account wurde die Geschichte so zusammengefasst:

Diesmal geht der Großmeister der polnischen Fantasy zurück in die Jugendjahre von Geralt, der gerade seine ersten Schritte im Hexerberuf macht und sich zahlreichen Herausforderungen stellen muss. Mit zwei Runenschwertern bewaffnet kämpft er gegen Monster, rettet unschuldige Jungfrauen und hilft unglücklichen Liebenden. Er versucht immer und überall, dem ungeschriebenen Code zu folgen, den er von seinen Lehrern und Mentoren übernommen hat. Wie so oft erspart ihm das Leben keine Enttäuschungen – sein jugendlicher Idealismus kollidiert immer wieder mit der Realität. Die Geschichte geht weiter. Die Geschichte endet nie...

3:22 Im Witcher-Brettspiel Path of Destiny spielt ihr die Geschichten von Hexer Geralt nach

Damit verfolgen wir im neuen Roman einen etwa 18-20 Jahre alten Geralt, der sich zum ersten Mal auf den Pfad des Hexers begibt. Dementsprechend werden wir eine völlig neue Lebensrealität des Helden kennenlernen und verstehen vielleicht endlich, wie genau er so verdammt cool geworden ist.

In der neuesten Ausgabe des polnischen Magazins Nova Fantastyka ist seit dem 22. November außerdem das erste Kapitel des neuen Romans zu lesen - natürlich auf Polnisch.

Es ist noch nicht bekannt, wann wir in die neue Geschichte auf Deutsch oder Englisch genießen können. Der letzte Witcher-Roman von Sapkowski, Zeit des Sturms, brauchte nach seiner polnischen Erstveröffentlichung ganze zwei Jahre, um im deutschen Handel zu landen. Ob wir also die »Kreuzung der Krähen« oder doch Witcher 4 zuerst in Händen halten, können wir aktuell nicht mit Sicherheit sagen.