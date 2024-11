Leak oder Fake? The Witcher 4 taucht erstmals in einem Shop auf

In The Witcher 4 sollen sowohl Ciri als auch Geralt wieder auftreten. Jetzt ist wohl erstmals eine Produktseite mit Releasedatum aufgetaucht. (Screenshots: Steam/Alin./Secret Killer)

Eine neue Saga beginnt - aber wann? The Witcher 4 könnte noch 2025 erscheinen, das deutet zumindest ein angeblicher Leak auf GOG Galaxy an, dem Download-Tool von CD Projekts DRM-freien Online-Shop GOG.com.

Ein Beitrag auf der Diskussionsplattform Reddit zeigt einen Screenshot mit dem Produkteintrag des schlicht als The Witcher betitelten vierten Spiels der Saga. Als Logo kommt das bereits in der Vergangenheit enthüllte Luchs-Medaillon zum Einsatz, vom bisher genannten Untertitel A New Saga Begins fehlt aber jede Spur.

Der angebliche Releasetermin ist zudem ein offensichtlicher Platzhalter.

Was die Produktseite von The Witcher 4 verrät

Der Beitrag im Witcher-Reddit stammt von User MrFrostPvP-, der auf der Plattform bislang über 2.300 Upvotes gesammelt hat. Das kommentarlos gepostete Bild zeigt die Produktseite im GOG-Galaxy-Launcher mit der Beschreibung »The long awaited next installment in the Witcher franchise.«

Als Entwickler wird CD Projekt Red aufgelistet, die Genres sind Rollenspiel und Adventure, der Stil hat die Tags Open World, Action, Fantasy und Drama. Bis auf »Drama« entspricht das Ganze damit dem Produkteintrag von The Witcher 3: Wild Hunt.

Am interessantesten ist aber die Release-Angabe. Demnach soll The Witcher 4 am 31. Dezember 2025 erscheinen. Solche Termine sind gewöhnlich Platzhalter, in diesem Fall könnte das aber darauf hindeuten, dass CD Projekt bewusst mit einer Veröffentlichung im nächsten Jahr plant. Jedenfalls, sofern der Leak der Wahrheit entspricht.

Was für den Leak spricht - und was dagegen

In der heutigen Zeit sind Fake-Meldungen und manipulierte Screenshots weit verbreitet. Entsprechend ist bei der neuen Meldung zum Releasedatum von The Witcher: A New Saga Begins Skepsis angebracht. Allerdings gibt es mehrere Punkte, die für den Wahrheitsgehalt sprechen:

Die Aufmachung des Bilds entspricht exakt der Bibliothek von GOG Galaxy bis hin zur Einordnung in der »Other«-Kategorie, die etwa bei The Witcher 3 zum Einsatz kommt.

Der Reddit-Nutzer ist nicht dafür bekannt, wilde Gerüchte oder Falschmeldungen zu verbreiten.

Doch gleichzeitig existieren natürlich auch Gegenargumente:

Der Produkteintrag lässt sich nicht mehr auf GOG Galaxy finden, eine Verifizierung ist somit unmöglich.

Das Fehlen des Untertitels wirkt zumindest seltsam.

Der angebliche 2025-Release passt nicht ganz zu Aussagen von CD Projekts Finanzchef Piotr Nielubowicz, der im August 2024 erklärte: »Das Polaris-Team, das am nächsten Spiel in der Witcher-Saga arbeitet, hat erhebliche Fortschritte gemacht. Das ermöglicht es uns bald, die Vorproduktion abzuschließen und mit dem Projekt in die Produktions-Phase einzutreten.« Eine Produktionsdauer von nur einem Jahr wäre extrem gering, auch in Anbetracht des Wechsels auf die Unreal Engine 5.



Eine offizielle Reaktion der Entwickler auf den angeblichen Leak steht aus.