The Witcher 4: Hat euch die Tech Demo gefallen? Macht bei unserer Umfrage mit!

Wir haben die Tech Demo zu The Witcher 4 gesehen und wollen jetzt wissen, was ihr davon haltet.

Mit der Tech Demo auf dem Unreal Fest in Orlando gibt uns CD Projekt Red erstmals ein Gefühl dafür, wie The Witcher 4 aussehen könnte und welche technischen Fortschritte das Team anstrebt. Die Demo zeigt immerhin 14 Minuten lang einen Teil der offenen Welt aus The Witcher 4 auf der PS5 und erklärt anhand einiger Szenen, woran das Team gearbeitet hat.

Wir haben vorher mit CD Projekt Red geredet und sie nach weiteren Details ausgefragt. Ihr könnt euch die ganze Tech Demo inzwischen aber auch jederzeit hier ansehen. Das solltet ihr auch nochmal machen, bevor ihr an unserer Umfrage teilnehmt. Denn wir wollen wissen, wie gut euch die Tech Demo überhaupt gefällt:

14:04 The Witcher 4: Erste Tech Demo gibt einen Vorgeschmack auf die neue Region

Wie findet ihr die Tech Demo?

In der Demo gibt es eine Menge eindrucksvollen Kram zu sehen. Angefangen natürlich, bei der schicken offenen Spielwelt, die uns das neue Gebiet Kovir präsentiert. Aber auch wie sich Ciri durch diese Welt hindurchbewegt, macht Lust auf mehr. Viele flüssige Animationen, die nahtlos ineinander übergehen.

Später protzt CD Projekt Red außerdem mit einem lebendigen Dorf, in dem zahlreiche NPCs ihren Routinen nachgehen und auf verschiedene Impulse aus der Umgebung reagieren. Doch konnte euch das beeindrucken? Verratet es uns:

Es klang in den Kommentaren bereits an, dass nicht jeder gleichermaßen von der Demo überzeugt wurde. Obendrein bleibt die Frage auch bestehen, was CD Projekt Red damit erreicht. Nachvollziehbarerweise hat das Studio nach Cyberpunk 2077 ein wenig Vertrauen verloren, wenn es um Präsentationen lange vor Release geht.

Auf der anderen Seite ist die Tech Demo eine Reaktion auf die Kritik an der schlechten Performance von Cyberpunk 2077 auf den Konsolen. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr darüber denkt!

Weiterhin wissen wir noch nicht, wann The Witcher 4 erscheint. Die Tech Demo arbeitet zwar schon mit Assets aus dem Spiel, aber die Entwicklung hat noch einen weiten Weg vor sich. Deshalb kann sich viel von dem Gezeigten auch noch ändern. Einen Termin gibt es für Witcher 4 nicht, vor 2027 ist damit aber wohl nicht zu rechnen.