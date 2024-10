The Witcher Quiz: Habt ihr das Zeug zum Hexer? Die Entwickler fordern euch zum Test heraus

Wie gut kennt ihr euch mit The Witcher aus?

Anders als bei der Kräuterprobe gibt es bei dieser Herausforderung weder Hormone, Kräuter noch Virusinfektionen. Nehmt das folgende Quiz zu The Witcher aber nicht auf die leichte Schulter, denn die Fragen kommen direkt von CD Projekt Red.

Jetzt ist euer Wissen rund um die Charaktere und Details aus der Welt von Geralt, Ciri und Yennefer gefragt. Aber seid gewarnt: Wenn Vesemir euch beim Schummeln erwischt, dreht ihr ein paar Extrarunden im Trainingsparkour von Kaer Morhen.

Wie geht es mit The Witcher weiter?

Bei CD Projekt Red laufen aktuell mehrere Projekte rund um das Universum der Hexer. Dazu zählt zum Beispiel ein Remake von The Witcher 1, das unter dem Arbeitstitel Canis Majoris vom Studio Fool’s Theory entwickelt wird.

Außerdem gibt es noch Project Sirius, ein weiteres Witcher-Spiel abseits der Hauptreihe, welches eine Form von Multiplayer beinhalten soll. Konkrete Details sind zu beiden Spielen aber noch rar.

Einen direkten Nachfolger bekommt The Witcher 3 übrigens nicht, dennoch wird Hexer Geralt im Spiel mit dem Codenamen Polaris zumindest auftauchen. Die Hauptfigur wird allerdings ein anderer Charakter, viele Fans tippen auf Ciri, offiziell ist das jedoch nicht bestätigt.

Ende August gab CD Projekt Red jedoch bekannt, dass Polaris sich bereits in der Produktions-Phase befindet. Das neue Spiel soll gleich den Beginn in einer neuen Saga einläuten, es sind also noch zwei Fortsetzungen geplant. Doch selbst der Release des ersten neuen Spiels dürfte noch ein paar Jahre in der Zukunft liegen.

Es wird also in Zukunft noch jede Menge Stoff für weitere Fragen aus dem Witcher-Universum geben, an denen ihr euer Wissen testen könnt.

Haben euch die Fragen der Entwickler ordentlich auf die Probe gestellt oder kennt ihr den Kontinent so gut wie Plötzes Satteltaschen? Welche Antwort hat euch besonders überrascht? Schreibt es in die Kommentare.