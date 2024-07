Wie weit ist The Witcher 4? Entwickler gibt zumindest einen kleinen Hinweis

Viele Fans glauben, dass sich die neue Witcher-Trilogie um Ciri als Hauptfigur dreht.

CD Projekt Red sitzt an einem ehrgeizigen Plan für die nächsten Jahre. Beim polnischen Entwicklerstudio entstehen nicht nur die Nachfolger von The Witcher und Cyberpunk 2077, sondern auch ein Remake ihres ersten Witcher-Spiels. Noch ist keiner dieser Titel auch nur ansatzweise in Sicht, aber immerhin gibt es ein kleines Update von Associate Game Director Paweł Sasko.

Im Podcast von Flow Games erzählt er zumindest vage, wie der Stand der kommenden Spiele ist. Wir fassen die wichtigsten Aussagen zusammen.

The Witcher 4 ist weiter als Cyberpunk 2 und das Remake

Polaris ist der Arbeitstitel für das neue Witcher-Spiel, das nicht The Witcher 4 heißen wird, sondern den Auftakt zu einer neuen Saga bilden soll. Dieses Spiel wird vor allem in Polen entwickelt und hat das mit Abstand größte Team, über 400 Leute. Es soll noch dieses Jahr in die Produktion starten.

Das bisher einzige Bild zum nächsten Witcher-Spiel zeigt dieses Hexer-Medaillon.

Was heißt das konkret? »Production« ist normalerweise der dritte von sechs Schritten bei der Spielentwicklung (sieben, wenn man Post-Launch dazu zählt). Die Mechaniken, der Stil und das Skript stehen normalerweise schon vorher fest, nun geht es daran, das alles auch umzusetzen. Produktion ist fast immer der zeitaufwändigste Teil der Entwicklung.

The Witcher 3 brauchte ungefähr dreieinhalb Jahre Entwicklungszeit. Cyberpunk 2077 startete 2016 in die Pre-Production und erschien im Dezember 2020.

Wie steht es um die anderen Projekte?

Zu den anderen kommenden Spielen gab es keine Neuigkeiten, nur eine Zusammenfassung des bereits bekannten Standes. Wir wiederholen kurz die wichtigsten Eckdaten.

Project Orion wird das nächste Spiel im Cyberpunk-Universum. Dieses Spiel beschäftigt Sasko persönlich am meisten. Es wird hauptsächlich im Studio in Boston entwickelt. Worum es geht, ist noch nicht bekannt, aber unser Experte Paul wagt eine Prognose:

25:45 Mit Projekt Orion beginnt die Zukunft von Cyberpunk

Canis Majoris ist der Codename für das Remake von The Witcher 1, das von Fool’s Theory entwickelt wird. Natürlich in Kooperation mit CDPR selbst. Viele Angestellte von Fool’s Theory haben früher ohnehin bei CDPR gearbeitet.

Project Sirius wird ebenfalls vorrangig in Boston entwickelt, vom Entwicklerstudio Molasses Flood, das CDPR eingekauft hat. Die Entwicklung des Multiplayer-Titels im Witcher-Universum musste zwischenzeitlich neu gestartet werden.

Alle Spiele außer Polaris befinden sich ausdrücklich noch in frühen Entwicklungsphasen, also Planung oder höchstens in Vorproduktion. Sie werden also erst in einigen Jahren auftauchen, ein offizieller Zeitplan ist bisher nicht bekannt.

Wann das nächste The Witcher erscheint, steht damit immer noch in den Sternen – 2023 sagte der CEO von CDPR, dass drei Witcher-Spiele in den kommenden sechs Jahren erscheinen sollen, also bis 2029.